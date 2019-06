La Copa América, ¿un escaparate para que Messi asegure un sexto Balón de Oro?

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Pese al fiasco de Anfield, Lionel Messi parece estar en la 'pole position' en la carrera por el próximo Balón de Oro, que podría casi asegurarse en caso de una actuación destacada en la Copa América, lo que supondría su sexto galardón a mejor jugador del año.



Máximo anotador de la Liga de Campeones por sexta vez, nuevo título de Liga con el Barcelona y nuevo Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga (con 36 goles), Bota de Oro europea por sexta vez, una actuación memorable contra el Liverpool en la ida de las semifinales de la Champions contra el Liverpool (con un doblete)... son numerosos los datos que avalarían un nuevo Balón de Oro para Messi.



Pero lo que parecía que iba a ser una campaña triunfal se truncó en la fatídica noche de Anfield, en la que Messi no pudo evitar el naufragio de su equipo, que quedó eliminado al perder 4-0 contra el Liverpool, haciendo estéril el triunfo 3-0 de la ida.



Ese "impermitible" error, según la propia definición del argentino, marcó el fin de temporada del Barcelona, que acabó perdiendo también la final de la Copa del Rey contra el Valencia, y del propio Messi, que confesó haber acabado el curso "cansado y frustrado".



Tradicionalmente, la Albiceleste no ha sido la mejor terapia para Messi, que hasta ahora acumula decepciones con su país, pero por fin podría revertir la situación en la Copa América y si levanta trofeo en Maracaná el próximo 7 de junio, además de su primer gran título con Argentina, Messi podría ir haciendo hueco en el mueble donde guarde sus galardones para el próximo Balón de Oro.



Cierto es que este prestigioso galardón premia al mejor futbolista en un año natural y que quedará algo más de un trimestre de competición en el comienzo de la próxima temporada, pero en esa época no se juegan partidos decisivos, por lo que el Balón de Oro suele acabar premiando lo realizado en el primer semestre.



- Méritos repartidos entre los Reds -

De momento no parece que haya nadie que pueda disputarle a Messi el Balón de Oro, si acaso alguna de las estrellas del Liverpool, que además de conquistar la Liga de Campeones completó un gran campeonato inglés, pese a perder el título frente al Manchester City por un solo punto y después de perder un solo partido y sumar ¡97 puntos!



Pero los méritos de los Reds han quedado muy repartidos entre Mohamed Salah, Sadio Mané, Virgil Van Dijk e, incluso, el portero brasileño Alisson Becker.



Todos ellos tendrán también ocasión en las próximas semanas de seguir sumando votos para optar al Balón de Oro: el egipcio y el senegalés disputarán la Copa de África, el central holandés juega la novedosa Liga de Naciones de la UEFA y el arquero brasileño participará en la Copa América.



Pero el propio Van Dijk parece tenerlo asumido: "El Balón de Oro no es algo que tenga en mi mente, pero si ocurre tampoco lo voy a rechazar, aunque no creo que sea el caso. Messi sigue siendo el mejor incluso aunque no haya estado en la final este año", declaró el zaguero holandés nada más levantar la 'Orejona'.



Salvo el último año, en el que el galardón fue para el croata Luka Modric, Messi se ha disputado el Balón de Oro con Cristiano Ronaldo en la última década.



El delantero portugués no completó una excelente temporada en la Juventus, ni a nivel de títulos (sumando sólo el Scudetto) ni individualmente, ya que acabó la Champions con sólo 6 goles (la mitad que el argentino) y ni siquiera fue el máximo goleador de la Serie A.



No obstante, actuaciones como la del pasado miércoles, metiendo a Portugal en la final de la Liga de Campeones anotando los tres goles ante Suiza, pueden meterle en la pelea otra vez.



Otros como el belga Eden Hazard y el argentino Sergio Agüero han completado quizás una de las mejores temporadas de sus respectivas carreras, pero en principio pueden aspirar como mucho a estar en el podio final.



El resto de estrellas parece estar ya sin opciones: Neymar ha completado una temporada negra, que acabó con una lesión que le deja fuera de la Copa América y una acusación de violación, el francés Kylian Mbappé ha pagado la mala temporada del París SG, lo mismo que las estrellas del Real Madrid, que tras tres Champions seguidas cerraron un curso para olvidar.