Héctor Castellón: “El Vida está por arriba de los posibles candidatos a descender”

LA CEIBA, HONDURAS.- El Vida encabezado por el entrenador Héctor Castellón, reanudó sus entrenamientos este martes en el estadio Municipal Ceibeño con la mente puesta en Motagua, su próximo rival a vencer en el cierre de las vueltas regulares del Torneo Clausura 2019.



La entidad cocotera jugará el próximo sábado 27 de abril en Tegucigalpa un juego importante que determinará si juega o no la cuadrangular por el descenso a la Segunda División, algo que es consciente el entrenador.



“Estamos en una situación compleja, pero no descendidos, lo más que puede pasar es que juguemos el repechaje y en el repechaje el Vida no pierde”, expresó el técnico Héctor Castellón.



Sobre el enfrentamiento ante Motagua ha sido directo en que “siempre hemos hecho buenos partidos ante Motagua, el equipo está en buena forma, el partido ante Platense convence más. Pero eso no quiere decir que será fácil”.



Ante ello de algo sí tiene claro Castellón en que “el Vida está por arriba de los posibles candidatos a descender”, palabras que reflejan su tranquilidad traducida de la confianza en su equipo.



Fuera de ello, ante la consulta de la prensa sobre las cábalas de Diego Vázquez, respondió que “respeto lo que hagan los demás técnicos, mi única cábala es trabajar, no temo por eso, respeto la forma de trabajar de cada quién, Diego Vázquez es un buen tipo, me da gusto que le vaya bien”.