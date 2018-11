Inglaterra avanzó al "final four" de la Liga de Naciones tras derrotar a Croacia

WEMBLEY, REINO UNIDO. Inglaterra derrotó este domingo a Croacia 2-1 y avanzó a la fase final de la Liga de Naciones, en la que no estará España, que hubiera avanzado en caso de empate entre ambos países.



Inglaterra remontó con goles de Jesse Lingard (78) y Harry Kane (85) a una Croacia que se había adelantado en el marcador mediante Andrej Kramaric (57).



Tras el resultado, el seleccionador inglés Gareth Southgate dijo "Lo primero de todo, estoy muy orgulloso, mandamos en el juego y tuvimos buenas oportunidades en la primera mitad. Entonces cedimos un gol tonto y fue una prueba de resiliencia y paciencia".



Por su parte, Zlatko Dalic, seleccionador croata, reconoció la superioridad local.

"Inglaterra mereció ganar. No jugamos bien la primera parte, tuvimos suerte de acabar 0-0. Tuvimos suerte también de marcar, luego recibimos dos y es un resultado lógico. No estoy muy triste, hemos jugado como hombres", dijo.

Croacia pagó el esfuerzo que le supuso su agónica victoria en el último instante contra España (3-2) el jueves, que le permitió jugar esta 'final' en el legendario recinto londinense.



