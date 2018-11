Johnny Palacios descartado para jugar las semifinales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensa del Olimpia, Johnny Palacios, continúa entrenando en el equipo, pero realizando trabajos diferenciados después de venir de una lesión.



Y es que después de dejar atrás su lesión en el tendón de su pierna derecha, el jugador ha tenido que remar en contra del tiempo en este torneo, donde solo ha podido jugar un partido.



El jugador se ha mantenido realizando trabajos físicos diferenciados del resto del plantel, pero que claro no está para competir en partidos de fútbol en este momento.



El propio entrenador Manuel Keosseián aclaró que no puede contar con él para estos duelos de semifinales: "Lamentablemente Johnny Palacios no va poder, está haciendo todo el esfuerzo, pero no va poder llegar", aclaró.



La última vez que el defensor disputó un partido de fútbol fue en el duelo de ida ante el Marathón, el pasado 11 de agosto. Estos dos dos últimos meses el jugador no ha podido realizar fútbol.