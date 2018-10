Motagua en números rojos ante equipos de Costa Rica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A lo largo de los años, Motagua ha enfrentado 23 veces a equipos de Costa Rica con un saldo bastante desfavorable para los azules. El Ciclón apenas a podido cosechar 4 victorias ante los ticos, sumando 13 derrotas y 6 empates.

Curiosamente, Las Águilas han enfrentado 15 veces al Deportivo Saprissa, en los cuales el Mounstro Morado ha sido muy superior al equipo hondureño. De esos 15 enfrentamientos, Motagua apenas ha logrado 2 victorias y suma 8 derrotas, además de 5 empates.



Motagua vs clubes de Costa Rica

La primera vez que Motagua enfrentó a un equipo de Costa Rica fue en la Copa de Campeones de la Concacaf el 25 de abril de 1969, Las Águilas visitaron el Estadio Ricardo Saprissa de donde salieron goleados 4 - 0. En la vuelta el 1 de mayo en Tegucigalpa, Motagua no pudo con el Mounstro Morado, apenas empató 1 - 1, quedando eliminados en la primera ronda del torneo.



En 1971 se volvieron a ver las caras, otra vez por la Copa de Campeones de la Concacaf, 3 - 0 y 2 - 0 fueron los resultados a favor de Saprissa, para un contundente 5 - 0 en el global. De nuevo El Ciclón quedaba fuera en la primera ronda.



En la Copa de Campeones de la Concacaf de 1974, Motagua jugaría ante Cartaginés, el 5 de mayo 1974 en Tegucigalpa, Motagua logró su primer triunfo ante rivales de Costa Rica, 1 - 0 fue el marcador en la capital hondureña. Para la vuelta jugada en Cartago el 19 de mayo, Motagua logró sentenciar la eliminatoria y logró un contundente 2 - 0; 3 - 0 en el global para dejar fuera al combinado tico.



Tuvieron que pasar 18 años para que Motagua se volviera a enfrentar a un equipo costarricense. Segunda ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf de 1992, esta vez ante el Alajuelense, 2- 0 en la ida y 3 - 1 en la vuelta fueron los resultados para un 5 - 1 global a favor de Los Manudos.

LEA TAMBIÉN: Motagua vuelve a una final de Concacaf 11 años después y se enfrentará al Herediano



Tres años más tarde, El Ciclón se vería las caras de nuevo ante el Saprissa, otra vez por la Copa de Campeones de la Concacaf, El Mounstro se vino a imponer a la capital hondureña 1 - 0. Para la vuelta jugada en el Ricardo Saprissa, un rotundo 3 - 0 en contra de los azules los dejó fuera de nuevo en la primera ronda.



En el Torneo Grandes de Centroamérica de 1997, sería de nuevo el mismo rival, esta vez en fase de grupos, en la ida Motagua apenas pudo lograr un empate. Cabe resaltar que este torneo definía los empates con un tanda de penales donde el vencedor obtenía un punto adicional. Luego del 0 - 0 en el tiempo regular, Motagua lo perdería 4 - 5 en los cobros desde el punto decisivo. En la vuelta de ese torneo, Saprissa se impuso en Costa Rica con un 2 - 0.



Un años después, Saprissa volvería a Tegucigalpa, se repetiría la misma historia del torneo anterior, 1 - 1 en el tiempo regular y en la tanda de penales se impondrían los morados 4 - 3. En el partido de vuelta el marcador dictaría 1 - 0 a favor de los ticos.



En 1999 que se jugaba la Copa Interclubes de Uncaf, Motagua volvería a enfrentar al Deportivo Saprissa, parecía una rutina de enfrentamientos entre ambos donde siempre se repetía la misma historía. 1 - 1 en Tegucigalpa y 2 - 0 en Costa Rica, sellaron la prolongación de la hegémonia morada sobre los azules.



En la Copa Interclubes de Uncaf de 2001, sería el mismo desenlace. 2 - 1 en Tegucigalpa a favor del Mounstro para prolongar la paternidad.

LEA TAMBIÉN: Motagua anuncia precios para la final de la Liga Concacaf ante el Herediano



Copa Interclubes de 2002, ahora el rival sería el Alajuelense, en Tegucigalpa un 2 a 2 parejo, resultado que les daría el pase a ambos equipos a la fase final.



Motagua y Alajuelense se encontrarían en la ronda de eliminatorias directas de ese torneo, el partido se jugó en el Alejandro Morera Soto, donde Las Águilas no pudieron ante el poderío rival y cayeron goleados 4 - 0, resultado que los dejaría en el tercer lugar de la cuadrangular final.



Copa Interclubes Uncaf de 2007, Motagua llegaba a lo que sería su primera final internacional, luego de eliminar al Real Estelí de Nicaragua, San Francisco de Panamá y al Municipal de Guatemala, El Ciclón chocaría en la final ante su bestia negra, el Deportivo Saprissa.



La ida se jugaba en Costa Rica, Alejandro Alpízar había puesto adelante a los morados apenas a los 8 minutos de haber iniciado el encuentro, todo parecía que aquella noche iba a ser una más de las tantas noches amargas del Motagua.



Pero no sería una noche más de tantas, Óscar García puso el empate para Motagua apenas comenzando el segundo tiempo. 1 - 1 que devolvía con vida al equipo de Ramón Primitivo Maradiaga.



Para 2007, Las Águilas llevaban 33 años sin poder vencer a un equipo de Costa Rica, parecía que la paternidad del Deportivo Saprissa y el Alajuelense se alargaba cada vez más, Motagua no podía vencer al Mounstro Morado ni a Los Manudos y apenas había podido lograr algunos empates.



Entonces llegó la noche de 5 de diciembre de 2007. Motagua lograba romper una racha de muchos años de no poder ganarle al Mounstro Morado en torneos oficiales. Jocimar Nascimento entró a la historia de Las Águilas al anotar el 1 - 0 que le daría el triunfo al Ciclón y su primer título internacional.



Tuvieron que pasar 38 años para que Motagua pudiera vencer al Saprissa en un torneo de Concacaf, el 2007 será recordado como el año en que Las Águilas rompieron la paternidad del Mounstro Morado.



El último registro de Motagua ante rivales ticos, data del 15 de septiembre de 2011, en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la Concacaf, esa vez Motagua perdió en Tegucigalpa 2 - 4 ante el Alajuelense. La vuelta sería un tramite para Los Manudos, ya que Motagua estaba eliminado, 1 - 0 sería el marcador final, para sellar un 5 - 2 global.



Siete años después Motagua volverá a enfrentar a un equipo de Costa Rica, y 11 años después regresará a una final internacional; será ante el Herediano, dónde los azules buscarán romper esa racha de derrotas ante los ticos.