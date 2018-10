Real Madrid jugará la Champions League en medio de crisis

El galés Gareth Bale no ha sabido asumir la responsabilidad de comandar el Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo. Foto: AP

BERLÍN, ALEMANIA.- El tricampeón Real Madrid retoma las actividades en la Liga de Campeones el martes, en el medio de un preocupante bache de cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos.



La pregunta que todos sus aficionados se hacen previo a la visita del club Viktoria Pilsen al estadio Santiago Bernabéu es el presidente del club español, Florentino Pérez, cree que es el momento de despedir al timonel Julen Lopetegui.



La continuidad del extécnico de la selección de España, que asumió la carga en el Madrid tras la inesperada renuncia de Zinedine Zidane, está en riesgo después de los descalabros en fila. Los pupilos de Lopetegui cayeron 1-0 frente al CSKA de Moscú en el duelo de los Campeones antes de las derrotas más ante los equipos de la liga española Alavés y Levante.



“Si lo que pretendes es poder para un entrenador o no”, sostuvo el entrenador de 52 años el lunes, dos días después de perder en casa 2-1 frente a Levante. “Afronto el día a día con la normalidad de siempre. Eso es lo único que está bajo mi control ”.



Incluso un triunfo sobre Pilsen podría no ser suficiente para que la gente permanezca en un Madrid que tenga en la puerta un choque con el Barcelona en el Campamento Nou el domingo próximo.



"Estamos preocupados porque no estamos obteniendo los resultados que queremos", sostuvo el mediocampista Isco. “Hay que buscar ese equilibrio”. No creo mucho en el azar, creo en el trabajo ”.



El Madrid llega al compromiso invicto en 26 partidos de fase de grupos de Campeones, mientras que sus rivales se encuentran en el fondo de la tabla del Grupo G y han perdido los juegos de la competencia europea que han sostenido en España, Sin anotar un solo gol.