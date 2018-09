Hora y sede de los partidos de La Liga en España para el fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El resto de partidos de la jornada 5 de La Liga en España de la temporada 2018-2019 se jugarán este sábado 22 de septiembre con el duelo entre Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés.



Tras disputarse las primeras cuatro jornadas, el Barcelona se encuentra en la primera posición de la tabla con 12 puntos, en segundo el Real Madrid con 10 unidades y en tercero Celta de Vigo con 7.



Los otros equipos importantes en España, como el Athletic Club se encuentran en el puesto número 8 con cinco unidades, el Atlético de Madrid está en la novena posición con cinco puntos, el Sevilla es el número 12 con cuatro puntos y el Valencia está en el lugar 17 de la tabla con tres puntos.



Mientas que la escuadra del hondureño el Choco Lozano se ubica en el puesto número seis con 7 puntos.

Vea: Leo Messi se quita la barba después de dos años y causa furor con su cambio de look



Partidos del sábado 22 de septiembre (hora de Honduras):

Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés: A las 5:00 de la madrugada, en el Estadio del Rayo Vallecano (Vallecas Teresa Rivero) (Madrid).



Celta de Vigo vs Real Valladolid: Se realizará a las 8:15 de la mañana en el Estadio Abanca-Balaídos (Vigo).



Eibar VS CD Leganés: En el Estadio Municipal de Ipurúa (Eibar), a las 8:15 de la mañana.



Getafe vs Atlético de Madrid: Se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez (Getafe), a las 10:30 de la mañana.



Real Madrid vs Español: A las 12:45 del mediodía, en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).



Partidos del domingo 23 de septiembre (Hora de Honduras):

Levante vs Sevilla: En el Estadio Ciudad de Valencia (Valencia, a las 4:00 de la madrugada.



Villarreal vs Valencia: Este partido se realizará en el Estadio de la Cerámica (Villarreal), a las 8:15 de la mañana.



Real Betis vs Athletic Club: Se desarrollará en el Estadio Benito Villamarín (Sevilla), a las 12:00 del mediodía.



Barcelona vs Girona: En el Estadio Camp Nou (Barcelona), a las 12:45 del mediodía.