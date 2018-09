Diego Vazquez se toma con humor su vinculación en la Selección de Honduras: "Voy a poner una secretaria para que mande mi curriculum"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador honduro-argentino de Motagua, Diego Martín Vazquez (así sin tilde, como él lo ha explicado), se tomó con humor su vinculación a la Selección de Fútbol de Honduras, aclarando que él no se está postulando sino solo opinando.

"Solo contesté una pregunta, no es que me estoy ofreciendo, solo respondí lo más sincero posible y es lo que pienso, creo que tengo mucho tiempo en este fútbol con Motagua, tengo un cuerpo técnico bien formado que lo conoce el fútbol hondureño desde hace 20 años solamente", dijo Diego Vazquez.



Muchos entrenadores suelen mandar su hoja de vida a clubes y federaciones, será este el caso de Vazquez: "No hace falta ¿creen?, Voy a poner una secretaria a que lo mande ja ja ja", se carcajeó.



El timonel sudamericano no quiso seguir hablando del tema y esquivo cada pregunta al respecto. "Estamos enfocado en las semifinal contra Tauro, hoy estoy en Motagua y es algo principal para nosotros enfrentar este duelo con la mayor responsabilidad posible por todo ese trabajo que hemos venido haciendo".



Sobre donde se ve en un futuro dirigiendo fue muy claro. "Hablemos de Motagua, mi futuro me veo dirigiendo al Motagua mañana contra el Tauro".