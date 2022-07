¿Premiado con el amor? Esa emoción que sentís como si te hubieras ganado la Loto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ganarse la lotería no solo se refiere a ganar un premio en un sorteo. Según la Real Academia Española (RAE), también se refiere cuando a alguien le sucede: “algo muy beneficioso e inesperado”.

“¡Yo me gané la Loto con mi amorcito!”, seguramente has escuchado esta y otras expresiones. En este caso nos referimos al amor que sienten los novios cuando están muy enamorados. Pero esta frase no se limita a este campo, también podemos utilizarla para referirnos a un buen trabajo, un excelente jefe o un carro que acabas de comprar.

Imaginá lo que sentirías si ganaras la Loto, pues esa misma emoción sirve para expresar lo que sentimos cuando la persona que hemos escogido como pareja nos alegra la vida con su forma de ser y cómo nos trata.

Pero prestá atención, probablemente podés haberte ganado la Loto y ni siquiera lo sabés. Comenzá por evaluar tus circunstancias y las personas que te rodean. Es seguro que te sorprendés más de lo que te imaginás.

Para comenzar, podés tener una madre, un padre, unos hermanos o un amigo o amiga incondicional, quienes siempre están contigo para apoyarte en las buenas y en las malas. No importa lo que estás viviendo, ellos ríen y lloran contigo. ¿Sentís que te has ganado la lotería con ellos?

Y qué decís de tu trabajo: ¿Trabajás en una empresa que reconoce tu talento? ¿Estás construyendo una carrera profesional ascendente? ¿Tus compañeros de trabajo son empáticos y comprometidos? ¿Tenés beneficios que van más allá del promedio?

Es posible que todas las respuestas sean positivas y sentís que la vida te ha premiado con un gran trabajo.

Puede ser que llevés mucho tiempo buscando la casa ideal para ti y tu familia, y por fin lográs encontrarla en la zona que deseabas, con buenos vecinos, muy cerca de escuelas y universidades, de tu trabajo. Todo es perfecto. ¿No creés que te ganaste la Loto con esta casa?

Existen muchas formas de ganarte de la lotería. Solo tenés que valorar lo que tenés y lo que podés hacer para transmitir esa misma emoción a las personas que te rodean. Vos podés ser la razón por la que tu familia, tus amigos o tu empresa, sientan que se han ganado la lotería contigo. Aprovechá cada oportunidad que tengás para brindar la mejor versión de vos mismo.

Así que cuando alguien diga: Yo me gané la Loto con mi amorcito, preguntate: Y yo, ¿cómo me la voy a ganar?

