Y si esos millones que gastó Xiomara en alquiler de carros, los hubiera invertido en comprar medicinas

PGR. Adivinen, los ex de la PGR solo esperaron que saliera Aldana, y le fueron a clavar una lluvia de demandas a la AMDC. Que allí vea Juan Diego, cómo puercas se las arregla.

CNA. Mientras el Redondo le tiró las puertas en la cara al CNA, el nuevo Congreso se las ha abierto de par en par, para que le cuenten las costillas en el manejo del billete.

CARROS. Hombre, y si esos casi tres mil millones que gastó Xiomara en alquiler de carros, los hubiera invertido en comprar medicinas, guantes, jeringas, algodón, en fin...En esas redes preguntan que quién habrá sido el salvado con las comisiones.

CHEQUE. Avisa Mario Noé que la mora quirúrgica no son 13 ni 15 ni 16 mil, sino, “arriba de 35 mil” casos. ¡Qué barbaridad! Pero Carlita Paredes jura por su prima que dejó todo cheque. Ja...je...ji...jo...ju...

HORA. Se le esfumaron los cien mil mensuales a la prima de la SESAL, los 95 mil a Nerza Paz y los 36 mil a Brian Erazo, el otro viceministro, luego que el “papi” -vía Servicio Civil- ha dejado sin valor y efecto los abusivos nombramientos de última hora.

DORIS. Allí va otra vez Doris Gutiérrez, otros cuatro años, esta vez al elefante blanco llamado Parlacen. Seis mil verdecitos al mes. Vale que ya estaba “retirada”.

OEA. Entre esas renuncias presentadas por los embajadores, Argueta no mencionó a Chandito. ¿Se queda en la OEA? Ummmm...Habrá sido incluido en el paquete del lado oscuro.

BIBLIA. Apoyo unánime de las bancadas a la iniciativa del Tommy para la lectura de la Biblia en las escuelas. Adivinen qué haría Libre si, por desgracia, volviera en cuatro años como amenazó Xiomara antes de irse.

LUJO. Quién como los refundidores, mientras a otros no les han aceptado la presentación voluntaria, los ilustres se dan el lujo hasta de cambiar la fecha de las audiencias, gracias a Rebeca.

CASA. Y, mientras a los refundidos del cerebro les dan casa por cárcel, los generales -ya viejitos y enfermos- se siguen pudriendo en Támara, acusados por un crimen en el que no tienen absolutamente nada que ver.

CÁLIX. Quiénes serán esos diputados refundidores reelectos que, según Jorge Cálix, recibieron billete para sus campañas de Sedesol, del vaquero sin sombrero de Gobernación y del Redondo. Ojalá y también averigüen a quiénes les financiaron la campaña con pisto de la AMDC.

135. Pues, hombre, Hilario, el gonfalón rojo-blanco-rojo está hoy de manteles largos y en el CCEPL lanzarán la casa por la ventana por sus 135 abriles.