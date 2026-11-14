¿Y si ese pisto se invirtiera en deportistas que sí quieren una oportunidad?

REDIMIR. Vieron a ese cliente que tiene tatuada la insignia de su pandilla en el cuello, el abdomen, el pecho y hasta en la cara. Que levante la mano quien crea que tiene remedio y se pueda redimir.

POZO. El Tommy avisa que las cárceles ya no son centros vacacionales, o universidades del crimen, y que los terroristas que pasaban de fiesta en El Pozo ahora están confinados en Támara.

BASTA. El tigre del sur le manda a decir a los derechos humanos de la ONU que, por años, las pandillas han privado a millares de familias de vivir en paz en barrios, colonias y aldeas y ¡ya basta! “Vamos con todo contra criminales y terroristas”.

MORA. Se disparan las quejas por la falta de cirugías en los hospitales públicos y el IHSS. Lejos de bajar, como lo prometió la racha, sus mismos amigos de la ASJ denuncian que la mora más bien se ha disparado.

POBRE. Hay enfermos oncológicos y de otras áreas que ya no hallan ante quién tocar puertas para una cirugía -pese a ser una obligación del Estado- mientras la muerte cruel y sin piedad les llega lentamente. Pobre, pueblo, pobre...

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JUEGO. Otras 24 bajas deshonrosas en las Fuerzas Armadas, según han confirmado los Héctor, el portavoz oficial y el mero-mero del EMC. Ojalá y la lista incluya a los que le hicieron el juego al orate de Roosevelt.

MISMO. Una acción aplaudible de la institución castrense y lo mismo -autodepuración- deberían hacer la policía, el Poder Judicial -con los jueces picaritos y politiqueros- y el MP con la ATIC y fiscales que andan en malos pasos.

OABI. Nuevas denuncias del CNA sobre el saqueo de los “revolucionarios” de Libre, esta vez en la OABI, con la documentación del traslado y venta irregular de 33 bienes inmuebles que se hallaban bajo su custodia.

DATOS. La investigación en la OABI establece falsificación de documentos y uso indebido de nombres y datos de notarios. De chascada, las propiedades no contaban con permisos de enajenación.

SUMA. Otro ridículo de la H, esta vez contra Emiratos Árabes, y se suma a sus derrotas ante “potencias” futboleras como Surinam, Martinica y Nicaragua. Ja...je...ji...jo...ju...

ZOPE. Esa millonada que gastan en la selección mejor la deberían invertir en esos muchachos (as) que compiten -con el pisto de sus familias- en torneos internacionales y lo hacen con mucho coraje en disciplinas que nadie apoya como la natación, volibol, boxeo, ajedrez, en fin. Para qué seguir gastando más pólvora en zope.