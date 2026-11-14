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¿Y si ese pisto se invirtiera en deportistas que sí quieren una oportunidad?

ZOPE. Esa millonada que gastan en la selección mejor la deberían invertir en esos muchachos (as) que compiten -con el pisto de sus familias- en torneos internacionales y lo hacen con mucho coraje en disciplinas que nadie apoya como la natación, volibol, boxeo, ajedrez, en fin. Para qué seguir gastando más pólvora en zope

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 00:00

REDIMIR. Vieron a ese cliente que tiene tatuada la insignia de su pandilla en el cuello, el abdomen, el pecho y hasta en la cara. Que levante la mano quien crea que tiene remedio y se pueda redimir.

POZO. El Tommy avisa que las cárceles ya no son centros vacacionales, o universidades del crimen, y que los terroristas que pasaban de fiesta en El Pozo ahora están confinados en Támara.

BASTA. El tigre del sur le manda a decir a los derechos humanos de la ONU que, por años, las pandillas han privado a millares de familias de vivir en paz en barrios, colonias y aldeas y ¡ya basta! “Vamos con todo contra criminales y terroristas”.

MORA. Se disparan las quejas por la falta de cirugías en los hospitales públicos y el IHSS. Lejos de bajar, como lo prometió la racha, sus mismos amigos de la ASJ denuncian que la mora más bien se ha disparado.

POBRE. Hay enfermos oncológicos y de otras áreas que ya no hallan ante quién tocar puertas para una cirugía -pese a ser una obligación del Estado- mientras la muerte cruel y sin piedad les llega lentamente. Pobre, pueblo, pobre...

JUEGO. Otras 24 bajas deshonrosas en las Fuerzas Armadas, según han confirmado los Héctor, el portavoz oficial y el mero-mero del EMC. Ojalá y la lista incluya a los que le hicieron el juego al orate de Roosevelt.

MISMO. Una acción aplaudible de la institución castrense y lo mismo -autodepuración- deberían hacer la policía, el Poder Judicial -con los jueces picaritos y politiqueros- y el MP con la ATIC y fiscales que andan en malos pasos.

OABI. Nuevas denuncias del CNA sobre el saqueo de los “revolucionarios” de Libre, esta vez en la OABI, con la documentación del traslado y venta irregular de 33 bienes inmuebles que se hallaban bajo su custodia.

DATOS. La investigación en la OABI establece falsificación de documentos y uso indebido de nombres y datos de notarios. De chascada, las propiedades no contaban con permisos de enajenación.

SUMA. Otro ridículo de la H, esta vez contra Emiratos Árabes, y se suma a sus derrotas ante “potencias” futboleras como Surinam, Martinica y Nicaragua. Ja...je...ji...jo...ju...

ZOPE. Esa millonada que gastan en la selección mejor la deberían invertir en esos muchachos (as) que compiten -con el pisto de sus familias- en torneos internacionales y lo hacen con mucho coraje en disciplinas que nadie apoya como la natación, volibol, boxeo, ajedrez, en fin. Para qué seguir gastando más pólvora en zope.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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