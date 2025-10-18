¿Y no que eran diferentes?

Acuerdo. Ya vieron, pasó liso en Consejo de ministros el PCM mediante el cual les dan acuerdo a todos los empleados por contrato del gobierno, para que ni Nasralla ni el “papi” los puedan despedir.

Tanto. Ni los cachos se atrevieron a tanto y no pasaron de aprobar prestaciones laborales para el personal de confianza. Por eso dicen que los refundidores salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.

PMOP. La bulla es que Roosevelito se acaba de reventar a todos los jefes de la PMOP que olían a Ramiro Muñoz y los mandó a puestos churros. ¿Qué estará tramando? ¿Y para cuándo?

Lady. Otra vez columbraron a “lady cheque”, la tal Isis Cuéllar, repartiendo ayudas como si nada, esta vez en la comunidad de San Rafael, en Copan Ruinas. Y tanto que la Ramona se presenta como la Madre Teresa.

BCIE. Dante Mossi, el ex del BCIE que aprobó el préstamo del polémico “bono climático”, no descarta que auditorías futuras metan a problemas a Xiomara y a la candidata de Libre.

Bono. Será cierto que ahora viene el “bono de la mujer”, y luego el “bono del futbolista”, el “bono del zapatero”, el “bono LGBTI”, en fin...Todo sea por la campaña.

Churro. Todavía neles pasteles de conectividad de internet en 1,700 escuelas, ni GPS para las maletas electorales y Ana Paola sale con otro X churro, diciéndole a las mujeres que “participar no es un privilegio, es un derecho”.

Inventa. Por lo menos ya se desayunaron que el voto de la mujer está en peligro y que el CNE las apoya. Como no quiere quedar mal con Nerón ni con su amiga, la Ramona, inventa cualquier cosa.

Ayuda. La queja generalizada en todas las zonas afectadas por las lluvias es que no han recibido ninguna ayuda y que los copecos no se han aparecido ni para remedio.

Pelis. Pero, para salir insultando a sus exjefes y excompañeros de armas, sí es pelis el ministro de Copeco, al igual que la marioneta uniformada de las Fuerzas Armadas.

Cacho. Ni siquiera en la Costa de Los Amates, donde hay 16 comunidades incomunicadas, han asomado el cacho. Ni el tal “Pepsi” que vive allí cerquita. Solo porque el alcalde es liberal.

Mitch. Aterrador, apocalíptico, siniestro, eso que ha pasado en la aldea Río Abajo, en la salida hacia Olancho. Ni cuando el Mitch se vio semejante desastre.

Reparto. En el Reparto ya se sabe que es zona inhabitable y la “people” se va a vivir allí por pura necesidad. Pero, como la capital ha sido un completo desorden, de toda una vida.