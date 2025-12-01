Y el más abucheado de la jornada electoral fue.... el Redondo

SERÉ. “Alístate”, le mandó a decir Nasralla a Roosevelt, “porque a partir de mañana (hoy) yo seré el papi” de las Fuerzas Armadas.

LADRÓN. Feliz y contenta la “people” por la abucheada de padre y señor mío que le dieron al usurpador del Congreso cuando llegó a votar. “Ladrón”, “corrupto”, “fuera el familión”, fue lo más “cariñoso” que le gritaron.

COLA. Una doñita hasta le dio su pescozón a uno de los guaruras del Redondo. De por sí le cae gordo a medio mundo y, de remate, no hizo fila. “Hacé cola, ladrón”, le gritaban y, como que no era con él.

GUERRA. Hasta ayer por la tarde era guerra de encuestas a boca de urna, en unas ganaba el “papi” y en otras Nasralla y, en otras, asómbrate, chico, como decía Tres Patines, la Ramona “barría”.

AMDC. En una cadena radial, desde tempranito le pusieron la banda a Aldana, porque parece que uno de sus gerentes en la AMDC y gran alero de La Pichu, ahora es uno de los power en el susodicho medio.

PAPI. El “papi” fue el único candidato que hizo cola para votar, junto al resto de ciudadanos, y varios se le acercaron a pedirle selfies.

BROMA. En la misma cola del “papi” estaba el embajador de Honduras en España, y hermano del comisionado del PL en el RNP, y ni en broma lo saludó siquiera.

ELECCIÓN. Hombre, otra vez el municipio de San Antonio de Flores, en El Paraíso. No hubo elección y el CNE las tendrá que reprogramar sepa Judas para cuándo. La bulla es que los liberales le entregaron sus credenciales al alcalde azulejo.

CIDH. Bien calladito se tenía el familión la demanda que le ha zampado al Estado de Honduras ante la CIDH, desde 2021, por el tal “golpe” de 2009 y exige una millonaria indemnización.

PISTO. En el paquete del plan para exprimirle hasta la última gota de sangre a la vaca del Estado, también metieron a Patricia Rodas, a Edwin Araque, el de Banhprovi, a la Ramona -la que dejó mochilas hasta la pata de pisto en efectivo en un hotel de Choluteca- y, no podía faltar la familia Flores Lanza. Pobre, pueblo, pobre...

PURAS. Ya Tirza Flores Lanza y su exesposo Guillermo López Lone, ambos padres de la candidata a diputado Carmen Haydee López, tienen reventado al Estado a puras demandas.

RAZÓN. Con razón andaban desjuiciados queriendo meter a la joya de Reina Rivera Joya a la CIDH, para que les moviera su millonaria demanda. Ojalá y la OEA mejor acepte la querella, porque si no, el familión se autopagará los millones ahora que ya se va.