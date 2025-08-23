Un millón menos pobres... según la calculadora de Gerardo Torres

1,100. Qué tal, un equipo valorado en 1,100 millones, embodegado en Palmerola, desperdiciado, sin operar, todo por la incapacidad del gobierno.

CHAMBA. Adivinen qué alta funcionaria refundacional ya anda en coqueteos con SN para seguir en la chamba.

GIMÉNEZ. Congresista Carlos Giménez, textual, para que no digan que son inventos: “En el Congreso de Estados Unidos estamos recibiendo denuncias que la campaña de Rixi Moncada, la títere de los narcosocialistas Zelaya, está siendo financiada por el Cartel de los Soles, encabezada por Nicolás Maduro”.

POBRES. De guaza han agarrado en esas redes el anuncio de Gerardito Torres de que el gobierno de Xiomara ha reducido los pobres en un millón. A lo mejor, dicen, sacó la cuenta con la misma calculadora que Tavo Sánchez contó los participantes en la marcha de las iglesias.

IMPUNE. Solo para que vean la “justicia socialista”, la “reina de occidente” reaparece en esas redes más impune que nunca, invitando, como si nada, a la movilización de la Ramona de la otra semana.

SEDESOL. Anuncia la Isis que estamos a cien días de las elecciones y que empezará a publicar todos los proyectos que ha ejecutado con el billete de Sedesol. Ja...je...ji...jo...ju...

AIRE. Pero, espérense que Johel Zelaya y el uferco se den cuenta que la Isis ha reaparecido, segurito montarán un operativo por tierra, mar y aire y la exhibirán enchachada, como a los “magnicidas” de Mel Zelaya.

CORREAS. Millonada y media la que está gastando la Ramona en propaganda anticipada en esas redes, por supuesto, billete que sale ya saben de qué correas. Pero, en los mismos chats le mandan a decir que no por mucho madrugar, amanece más temprano.

REGRESO. Solo para que vean el desgobierno de Xiomara que, en vez de convocar a un consejo de ministros de emergencia y discutir acciones para recibir a toda esa gente que viene de regreso del imperio, están “ocupadísimos” en la campaña de la Ramona.

GAS. Los refundidores han inundado las redes con anuncios, para la movilización de la otra semana en SPS, porque no hallan cómo bajarle el gas a la megacaminata de las iglesias.

LIMBO. Qué le preocupan a Xiomara y a la Ramona los más de 50 mil compatriotas, que quedarán en el limbo en un par de semanas, tras la cancelación del TPS.

CHAMBA. Si de por sí aquí no hay chamba -excepto para los activistas con censo de Libre- no digamos con todo ese batallón de tepesianos que viene de chuso.