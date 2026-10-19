Tommy ya decidió agarrar al toro por los cuernos con el tema de seguridad

PENAL. Que disculpen, que estaban muy ocupados, pero mañana mandarán su opinión sobre la “ley Zambrano”, avisa la salita penal.

TROMPO. Lo bueno es que el Tommy ya decidió agarrar al toro por los cuernos y echarse el trompo a la uña con el tema de la inseguridad. A falta de pilas, al otro lado, alguien tenía que hacerlo.

CECOT. Lo otro bueno es que el Cecot viene y nadie lo detiene. Aquí pueden aprobar las leyes que quieran, nombrar a Superman o a la Mujer Maravilla en Seguridad y, si no le dan vuelta de calcetín a las cárceles, que se olviden.

LOMO. Que aliste el lomo el cardenal, ahora que se metió con sus eminencias, los intocables de gabacha blanca. No tardan en salir Umaña y compañía a decirle sus cuatro.

JUGAR. “No se puede jugar con la salud del pueblo”, les dijo el cardenal Rodríguez. “La vida está por encima de cualquier salario”. ¡Ahhh! y que no son asambleas informativas.

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NOMBRAR. Hombre, pero ya es tiempo que nombren ministro de Salud, a quien sea, pero que nombren. La bulla es que en recursos humanos de la SESAL ya ha habido como cinco gerentes en los nueve meses de la racha.

MP. A ver si esta semana revientan los primeros requerimientos fiscales en el MP, en contra del cártel de los médicos, por el brutal genocidio que están cometiendo en contra del pueblo.

TORO. Bajo el lema “el toro va”, el ahijado de Callejas en Libre se lanzó el fin de semana, y amenaza con tocarles las barbas a los Zelaya en sus propios dominios. El otro aspirante -el cipote- tiene la bendición de otros cachos.

CLAN. A ver qué tal le va a Rafael Leonardo, no Callejas, sino, Sarmiento, porque en el mismo Libre dicen que allí nadie tiene futuro si no lleva la bendición de Mel, Carlón, Xiomara, doña Tencha y La Pichu, es decir, del clan Zelaya Castro.

POSTOR. Ya vieron, Nasralla volvió con su cantaleta de siempre: “Me vendieron”. Ahora ya no es fraude, sino, que lo feriaron al mejor postor. Lo mismo dijo de Mel en 2017 y en 2021 y 2025 se volvió a matrimoniar con él.

FRANCIA. Terrible eso que ha pasado en Francia y parece que Italia va por el mismo camino. Los culpables son los mismos: los musulmanes y la izquierda corrupta y vividora, que les da alas y alienta la migración por puro populismo. ¿Verdad, Pedrito?

ODIAN. Los musulmanes odian a Occidente y quieren que Europa se acople a ellos y no ellos a Europa. ¡Habrase visto! Y Nueva York va por el mismo camino.