¡Tic-tac! Llegó la hora cero: ¿A quiénes les darán "corte" en el Consejo de Ministros?

CUBA. Los estudiantes de Medicina en Cuba denuncian que también fueron víctimas de la refundición del país y que los dejaron hule con las becas. El llamado es al “papi”, para que les lance un salvavidas.

CERO. ¿A cuántas instituciones del Estado les llegará mañana la hora cero? El Consejo de Ministros ya está convocado y el tictac del reloj ya ha comenzado a sonar.

THERIANS. Pregunten si los chinos

-inventores del TikTok- o en Rusia o en cualquiera de esos países donde se rasgan las vestiduras por la “libertad” permiten a los mentados Therians. En España, el gobierno socialista acaba de prohibir el acceso a las redes a menores de 16 años. ¿Y aquí?

MENCHO. A la Claudia se le ha armado la de Troya por el asesinato de “El Mencho”, quien era considerado el “Pablo Escobar” mexicano. El clavo es que, según las malas lenguas, el operativo lo dirigieron los gringos y no el Ejército azteca.

MORENA. En esas redes le preguntan a la Claudia que en qué quedó su cacareada “no injerencia”, y la soberanía por aquí, y la soberanía por allá. El asunto es que Morena, desde tiempos de AMLO, terminó de convertir a México en un narcoestado.

ABRAZOS. Estos Z de M...como les dice Milei, son iguales en todos lados, pelis para volar candela en la oposición y, una vez en el poder, son corruptos, violadores de derechos humanos y protectores de narcos. ¿Se acuerdan de “abrazos en vez de balazos” de AMLO? ¿Qué creen que significaba eso?

PIÑATA. Hombre, a medida escarban, más y más pus de la herencia de la refundición. Piñata de nombramientos por acuerdo en todos lados, aumentos despiadados, ascensos, en fin. Unos bárbaros no se llevaron el edificio porque no le pudieron poner rueditas.

DENGUE. A menos de un mes de recibir la banda, Juan Diego ejecutó el fin de semana su primer operativo de fumigación contra el dengue, en conjunto con la Sesal y el Congreso del Tommy. Los que se fueron nunca hicieron ni la patarata en cuatro años.

CARO. A ver si se oye en los dominios de Mireya, Marcela Caro le recuerda al Estado catracho su obligación legal de brindar protección consular a los hondureños detenidos en el extranjero, sobre todo en el imperio.

19. La protección consular “no es un favor político, es un mandato legal”, dice Caro. A ver si la rachaaaaa...reactiva el “Departamento 19” y designa a alguien que se encargue de atender a la diáspora. Hay más de 12 mil millones de razones para hacerlo.