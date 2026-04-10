¡Te fuiste Marcelino!, sentencian al Marlon Ochoa desde el congreso

FONDO. Saludes les deja el fondo departamental, el mismo que Mel Zelaya se inventó en su primer gobierno, y manda a decir que “hasta la victoria siempre”.

GUANAJA. Otro zafarrancho en Guanaja y otra vez le zamparon fuego a una escuela. La bulla es que el instigador, de nuevo, es el candidato a alcalde cachureco. Cómo es posible que el Partido Nacional no pueda poner en orden a ese señor.

ORDEN. Hombre, y si ya estaba el antecedente de la vez pasada, cómo es posible que las Fuerzas Armadas y la chepa no puedan garantizar el orden y la repetición de la elección.

ASESORES. Los Record Guinness andan en busca de Jorgito Aldana, para declararlo ganador de la competencia mundial de asesores, e imponerle la corona. Como tenía más de 70, con jugosos salarios, además de tres asistentes personales.

COLCHÓN. Ojalá que el Tommy y Anabel no suelten la idea de crear un colchón petrolero, para amortiguar las subidas y las bajadas del combustible, y mantener los precios estables el mayor tiempo posible.

NUBES. La jodida con los vaivenes es que, cuando los carburantes suben, sube todo, pero, una vez que bajan, no baja nada y todo se queda congelado en las nubes, desde la canasta básica, transporte, alquileres, en fin...

BONO. “La ley me lo otorga, hay un reglamento y es una potestad del presidente poder ayudar”, contestó el “papi” cuando le preguntaron sobre el bono del pescado a Iroshka y compañía.

PIES. A la diputada pies descalzos le habrán depositado. ¿Y al diputado novio? La “Mujer Araña” jura y perjura que hasta unos de Libre -solo que se están haciendo los curritos- recibieron el depósito.

PINTURA. Si de por sí en el Central Ejecutivo y en la bancada, ya días no quieren ver ni en pintura a “lady coherente”, no digamos ahora que salió con el “bono del pescado”. “Lo único que busca es dañar el partido”, dice S.

TJE. Una amiga de Iroshka en el PL asegura que “toda su rabieta es porque quiere poner al representante en el TJE” y se enojó porque le dijeron que éste debe salir de los que participaron en 2024.

CONTRATO. Su amiga también asegura que Iroshka solo pasa metida en el búnker del Tommy, porque “quiere que le renueve el contrato de comida que su mamá tenía con el Congreso de Redondo”. Será.

FIRMÓ. Anoche por fin entraba el llevado y traído juicio político contra Nerón y su pupilo del TJE y la bulla es que hasta un diputado refundidor firmó la sentencia a la hoguera.