Tan “tranquilo” está Libre que ya hasta corre para anular las elecciones

MAMO. Tan reventado está Libre que el Redondo tuvo que mandar a su secre privado a pedir la nulidad de las elecciones. Este cliente es el primero que terminará en el mamo.



TRÍO. El asesor argentino del “papi” les pide a los azulejos no atacar a Salvador, porque no es su culpa, la culpa -dice- es del trío que lo pasa ennavajando, encabezado por “voz de muerto”. Ajá, ¿Y de quién recibe línea TM? ¿Y de quién recibe línea el que le tira línea a TM? Ummmm...



PUEBLO. Avisa el secre privado, hijo de la pareja presidencial, que aceptan paladinamente el resultado que el pueblo dio en las urnas, así es que, allá Rixi y su séquito si siguen alegando “golpe electoral”. Qué valor el de éstos.



CNA. El CNA manda a decir que ya contó y recontó el cien por ciento de las actas y gana el “papi”. Pero, ni así se convencen algunos dirigentes liberales, y allí continúan dándole armas a Mel para que siga jorobando al país.



SÁBADO. Contentos varios sectores y hasta allá, en la capital federal, luego que SN declarara el sábado que las elecciones fueron limpias, que todo el desmadre lo ha armado la empresa colombiana y que lo mejor era esperar los resultados del CNE.



VUELTA. Ajá, pero qué creen, como cuando dice una cosa dice otra, ayer amaneció pidiendo segunda vuelta y asegurando, por enésima vez, que le hicieron fraude.



SIGA. Salvador ya ha participado en cuatro elecciones y debería saber que la mentada segunda vuelta requeriría de una reforma constitucional. Al suave, sin querer queriendo, está pidiendo que siga Xiomara.



NY. Pucha, como dice aquel, a ese paso que va Salvador quién sabe dónde termine. Roger Stone, el exasesor de Trump, asegura que acabará en un “tribunal de Nueva York pronto”.



VOTOS. Adivinen qué dirigente de Libre dio la orden de endosarle los votos del “comandante libreta” a la recién llegada del PAC y del PL. Una gata para caer parada la muchacha.



CARTÓN. Se va Libre y nunca pudo arreglar ni siquiera ese desmadre de las placas. Allí anda medio mundo sin placas o con placas de cartón. La madre de la incapacidad.



BUKELE. ¿Ya vieron la villa navideña de Bukele? De película. Aquí, a puras cachas han puesto unos cuantos foquitos en palos y postes y la villa del tal Roosevelt la van a inaugurar después de la Navidad, será.





​​LUCHA. El chiste dominical: en el Día de la Lucha contra el Narcotráfico, Johelito advirtió que seguirá con el combate implacable contra el tráfico de drogas. Jueeeee...