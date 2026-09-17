Se le “fregó” la jugada al comisionado y sí hubo quórum para el informe

FAMILIÓN. Las malas lenguas hablan de un nuevo familión, esta vez cachureco, un altísimo funcionario de la CNBS y su hermano en un alto cargo en Banhprovi, dos de las principales instituciones financieras del país. Congratulations...

PAPÚA. A propósito de la CNBS, ya habrá regresado la “pequeña” delegación que se fue a dar su vueltecita allí nomas, a Papúa Nueva Guinea -14 funcionarios- a un evento de una institución internacional.

UPL. Dicho y hecho, el comisionado de Libre en la UPL se volvió a “enfermar” ayer y no llegó a la sesión del pleno, para boicotear la aprobación del informe que salpica a Nasralla con malos manejos de los fondos de campaña. Anda volando la alianza SN-Mel.

QUÓRUM. El pasado viernes hizo lo mismo y se “enfermó”, pero ayer se fregó, porque los otros dos comisionados armaron quórum y le dieron viento al informe. Nasralla será sancionado con 146 millones. La UPL dará conferencia de prensa esta mañana para los detalles.

ESCAPAR. Marcela Caro acusa al fiscal general de haber “dejado escapar” a Mel Zelaya y a Carlón para México, y lo mismo -dice- pasa con los demás dirigentes de Libre que hicieron micos y pericos en su gobierno.

TIKTOK. Hombre, al presidente del Colegio Médico y alto dirigente de Libre en Atlántida le acaba de caer el veinte que ahora un joven tiktokero gana más que un médico. En los cuatro años de la compañera Xiomara nunca se dio cuenta el hombre.

HUELGAS. Si bien los médicos tienen razón de reclamar su pago, ya es tiempo que aquí se prohíban las huelgas en hospitales y escuelas, o pena de despedir a quienes atenten contra la vida y la educación de los enfermos y niños.

ESTATUTOS. Claro está, para eso se deben derogar -vía referéndum- esos nefastos estatus que politiqueros irresponsables aprobaron en los años 90 solo para conseguir los votos de médicos y docentes.

SEXO. La Constitución establece claramente que no deben existir clases privilegiadas y, si le dieron viento a esos estatutos, también debieron extenderlos a ingenieros, abogados, periodistas, albañiles, vendedores ambulantes, trabajadoras del sexo, en fin.

ROMEO. Por enésima vez aplazan la discusión del recurso de amparo para que Romeo se pueda defender en libertad o, ya de perdido, le den casa por cárcel.

2070. A ese paso que va la “justicia” para Romeo, regresará el Cometa Halley, en 2070 y, allí va a seguir presentando recursos para que le suspendan la orden de captura.