METER. Preguntan que de qué puercas servirán los llevados y traídos juicios políticos si vuelven a meter a Libre a los órganos electorales. En México columbraron a Nerón, en los dominios de la Claudia, con quien son lobos de la misma loma.

AMABLE. Desbandada de alcaldes refundidores, en los dominios del amable-desagradable y de “cizaña”, hastiados de tantos abusos y corrupción. Con ellos también desertaron varios regidores, excandidatos a ediles y militantes.

SIGAN. Y esto que Santa Bárbara ha sido el gran bastión de los refundidos del cerebro, junto a Colón, donde Libre también anda de capa caída. Sigan con su discurso de odio y troglodita. Sigan con Mel.

TRAIDOR. Bueno, pero, para no ir tan lejos, se acaba de lanzar Octavio y ya salió el orate de Gerardo Torres a decirle sus cuatro. Lo menos que le dijo fue traidor, salta tapias, come cuando hay, roba gallinas.

CINCO. Alfonso Anariva jura que ya hay cinco movimientos en Libre y que en ninguno quieren saber nada ni de la Moncha ni del familión. ¡Ahhh! Y tampoco del Redondo, el mandadero de los Zelaya junto a Johelito.

VUELO. Una buena por Honduras fue lo hecho por Umaña y Tirza López en un vuelo a Madrid, donde su oportuna intervención -como médicos- le salvó la vida a una pasajera septuagenaria. Congratulations.

PÓDIUM. “Me distraigo cuando lo veo hablando por teléfono” quería pódium, como si es que lo iban a condecorar y no a sentenciar al patíbulo por todos los estragos que hizo en el TJE. A MFU le confesó que tenía fuertes presiones de su jefe.

152. Nada menos que de “gerente administrativa” tenía a su mamá la tal Sherly Arriaga en Cortés, junto a otros 151 paracas en Educación, parientes de Cazaña, Ramón Barrios y Rita Zúniga. Pobre, pueblo, pobre...

PRUEBAS. El director departamental de Cortés avisa que ha recibido amenazas por su denuncia y manda a decir que en 24 horas le presentará las pruebas que pide “sapo triste”.

BODA. Convención de la turcada catracha en la boda de la hija de TA -pero no Tito Asfura, sino, el otro Tito- en la bella Antigua Guatemala, donde sus calles empedradas, vestigios de la Capitanía General de Guatemala, capital de la Federación, fueron las mejores testigos de la unión matrimonial.

CHINOS. Pucha, como dice aquel, invasión de negocios chinos por todos lados, no digamos en SPS, llevando a la quiebra a los “bisnes” catrachos. Es lo único que ha dejado la relación con Pekín. ¿Y los camaroneros?