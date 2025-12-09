San Antonio de Flores le aplicó la misma tendencia a Libre ¿Y el fraude?

MISMITA. ¿Vieron los resultados en San Antonio de Flores, El Paraíso? Exactamente la mismita tendencia del 30-N en todo el país: gana el “papi”, SN sale segundo y la Ramona en un lejano tercer lugar. ¿Y el fraude?

OJO. Lo bueno es que esas elecciones fueron vigiladas hasta desde el espacio. No había manera de hacer chanchullo en un lugar tan pequeño y con tanta “people” ojo al Cristo. ¿Y el fraude?

FAKE. No hay tales de que el secre privado presidencial reconoció el triunfo de la oposición y la derrota de Libre. Puros fake news. Ya les extrañaba a muchos.

MANDATO. Allá el PN y el PL si no entienden el mandato del pueblo, para un gobierno de integración y sacar el país del abismo, donde lo dejará Libre. Una alianza en el CN -tendrán más de 90 diputados- para volarse a los títeres de MZR y que Libre nunca más.

AYUDEN. Las huestes de Juan Diego duermen con un ojo abierto, luego que les pasaron el guacho que el Godo y el ex del CCPN le han tirado línea a la gente que tienen en la contada de las actas, para que le ayuden a Aldana.

VACA. Lo bueno, dicen, es que Juan Diego ya remontó a pesar de que le echaron la vaca sus examigos del PN, junto a Libre y el PL.

2009. “Golpista consumado”, que pretende dar otro golpe como el que dio en 2009, esta vez aprovechando la falla de la empresa colombiana, le manda a decir el Foro Madrid a Mel Zelaya. ¡Ahhh! y que acepte la marimbeada.

ALIANZA. En la CSJ pusieron claros a los sepultureros de la democracia de Libre, y un magistrado colorado les mandó a decir que cero triquiñuelas, y que la alianza es con Honduras y la gobernabilidad.

ASD. Le preguntan al fiscal títere que cuándo investigará los más de 17 millones que la AMDC le pagó a la ASD, la empresa colombiana de la contada, por una “consultoría”. “Consultoría de qué y para qué”, pregunta Dennis Castro.

DULCE. Pucha, como dice aquel, estos refundidos del cerebro no se convencen ni con esa marimbeada y allí pusieron otra vez al fiscal títere a emitir órdenes de captura. Estos tienen piel de cusuco. Dulce María pagó los platos rotos. ¿Y la tal Isis? ¿Y Carlón?

PIES. Eso de pedir la nulidad de las elecciones es una locura, sin pies ni cabeza, manda a decir Odir. Además de improcedente.

LOBOS. Solo para que vean la habilidad de los ilustres, para pescar en río revuelto, ya apareció Nelson denunciando “fraude” y pidiendo “voto por voto”. Al final, dicen, son lobos de la misma loma.