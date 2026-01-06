Salvita negocia con Mel la presidencia del Congreso para su wife

NEGOCIA. Manuel Rodríguez, diputado refundidor, ha confirmado que Salvita negocia con Mel Zelaya la presidencia del Congreso para su dulcinea.

SOLES. La bulla en la misma bancada colorada es que están ofreciendo dos millones por cabeza a cambio del voto para la Iroshka, y que Mel Zelaya ya le garantizó los 34 diputados de Libre. Ajá, y ese billete, ¿de dónde estará saliendo? ¿Del Cartel de los Soles?

GREÑAS. Pobres liberales, todo el daño que les ha hecho Mel Zelaya, y allí siguen agarrados de las greñas, unos a favor de los arreglos de la Iroshka con él y otros en contra. No aprenden.

MISA. Salvita y su dulcinea tuvieron misa ayer en Cortés con varios diputados, pero les dijeron nones, y otra cita que había para mañana ya se canceló. Pero la Chayo jura que son “inventos”.

CRECEN. En la misma bancada del PL crecen los reclamos para investigar el paradero del billete que varios empresarios aportaron a la campaña y que nunca llegó a los dirigentes.

ÚNICO. Ignoran o se hacen los locos que lo único que medio puede enderezar el país -en este momento- es la resurrección del bipartidismo -en el CN y en el Ejecutivo- y olvidarse de Mel de una vez y para siempre.

AMDC. No le han pagado a las pobres barrenderas de la AMDC y el alcalde se ha perdido. La bulla es que dejan la comuna hasta la coronilla de deudas.

ROSCA. Saludes les dejó la partida confidencial de 2025 y no quedó ni para la rosca del Día de Reyes. O sea que no solo dejarán vacía la caja única del Estado. Pobre “papi”.

GOLPE. Quién sabe que a Trump le resulten sus planes con la Delcy, si quien manda a los tales colectivos es el caballo del Diosdado, y a los militares los controla el Padrino. No tardan en darle golpe a Delcy.

CABEZA. Por eso, Rudy Giuliani, exabogado de Trump, le manda a decir: “No pierdas el tiempo, corta la cabeza entera de la serpiente, cuanto antes destituyan a Delcy Rodríguez, mejor”.

LLORAN. A los nostálgicos ochenteros, a los “analistas”, a los “acérrimos” defensores de derechos humanos que hoy lloran la partida de Maduro hacia NY, les recuerdan que el susodicho no era el presidente de Venezuela, sino, un criminal y narcoterrorista que le robó las elecciones a su pueblo.

BUSERO. Por cierto, desde Suiza informan que al busero superado, convertido en “furibundo comunista”, le acaban de congelar la “bicoca” de 10 mil millones de verdecitos, es decir, más de la mitad de la deuda externa de Honduras. Qué tal.