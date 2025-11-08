Roosevelt se hace el de a peso con pasar a las FF AA a disposición del CNE

TJE. Ya vieron, por unanimidad de votos, en los recintos de la diosa Temis declararon inadmisible la petición de antejuicio del fiscal de juguete contra los dos magistrados del TJE. ¿Sigue el culebrón?

NUDO. o anterior significa que Miriam Barahona y Luis Flores Urrutia están en lo correcto, pero, qué creen, desde el otro órgano electoral, en vez de hacerse un nudo, les están volando candela y acusando de poner en “tela de juicio” el proceso y de generar “inestabilidad institucional”.

FIRME. Con lo actuado por la diosa Temis, cómo puercas queda entonces la diputación de JC si, se supone, la resolución deja en firme lo actuado por el TJE. Veremos, dijo el cieguito.

272. El tal Roosevelt se sigue haciendo el de a peso con el artículo constitucional, el 272, que ordena a las Fuerzas Armadas pasar a disposición del CNE, un mes antes de las elecciones. ¿Y la comandante general?

JEFE. En lo que vino a quedar la institución militar, otrora respetada y hasta admirada por el pueblo, con un jefe pisoteando su propio uniforme y que ha lanzado al crematorio los principios de lealtad, honor y sacrificio.

PAGO. Sigue el maíz a peso por el transporte, luego que la empresa adjudicada se peló la tusa, por falta de garantías y el pago de la mitad del billete.

PULPE. Lo divertido es que allí le siguen echando el muerto a Coseette, por la tardanza en pagar las cuentas del 9-M, y el CNE continúa más endeudado que la pobre doña Queta.

VALOR. Como no tiene valor de criticar y de decirle sus cuatro a Nerón -verdadero culpable desde un inicio de todo ese desmadre en el CNE- agarra de contrato a la pobre Cossette.

VOLVIÓ. Dele que dele Nerón con que le den a los chafas el transporte de las urnas, y ayer volvió a pedir que convoquen al enlace de las Fuerzas Armadas, para el simulacro de mañana.

MARCHA. Todo listo para la marcha de los nacionalistas de esta mañana, desde la segunda entrada de la populosa colonia Kennedy, seguirá por todo el bulevar Centroamérica -así se llama, no como estos abusivos le cambiaron el nombre, hasta llegar a donde tienen que llegar.

5,000. Pocos le han parado bola a la seria denuncia de Matheu, con respecto a la sobrevaloración de los hospitales, nada menos que en 5,000 millones. Como aquí se desayuna, almuerza y cena pura politiquería.

SUB-17. Qué vergüenza ese remedo de Selección Sub-17. Para qué participan en esos torneos si solo a hacer el ridículo van.