¿Quiere voto por voto? Venga, aquí los contamos”, le dicen a Nasralla

MANO. “No puedo meter mano en los resultados; si pudiera, tampoco lo haría”, el mensaje de Ana Paola ante las denuncias de Nasralla. APH también le ordenó a RH custodiar el Infop ante la presencia de los malignos de Mel.

OSLO. Avisa María Elvira desde Oslo que si Xiomara y su gobierno insisten en desconocer el resultado de las elecciones, “Estados Unidos y la comunidad internacional tendrán que actuar en consecuencia”. La embajada aquí ya dijo que no hubo fraude.

PASO. El congresista Carlos Giménez manda a decir desde Washington que el “Cartel Zelaya” tiene que cumplir la voluntad popular y dar paso a la transición.

REFUGIAR. Mel Zelaya anda desesperado ahora que también perdió la AMDC, donde se pensaban refugiar, y ayer estaba dele que dele llamando a sus colectivos. ¿Qué estará pagando la pobre Honduras?

CRAYONES. Alertan en el búnker de Juan Diego que David Chávez entrenó a la gente de Aldana y que hoy llegarán hasta con crayones en las uñas, para manchar las actas del virtual nuevo alcalde de la capital, como ya lo reconoció Ana Castro, la candidata del Pinu.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ACTAS. Avisa Power Chicken que Iroshka y Maribel Ya son las que le calientan la cabeza a Nasralla y le manda a decir que, si tiene las actas, que las muestre.

AUDIOS. Nasralla reviviendo muertos. No había ni terminado de decir todo lo que dijo y no dijo en el CCEPL, cuando Xiomara ya estaba denunciando el “golpe electoral” y reviviendo los tales audios. Pobre, pueblo, pobre...

NUNCA. Se va a terminar su gobierno y Xiomara Castro nunca se dio cuenta que era la presidenta de un país llamado Honduras. Lástima.

ESPURIA. El traidor del Congreso Nacional ha convocado para hoy a su comisión permanente espuria. Se fregó porque el imperio reconocerá a los autoconvocados.

SOLO. Nasralla no sólo se está quedando solo -no apoya sus denuncias el presidente del PL ni el jefe de bancada ni su asesor argentino ni Ana Paola- sino, que allí va a terminar desvisado.

CONTEO. Bueno, y si Nasralla asegura que el conteo especial de hoy también está viciado y que no reconocerá sus resultados, ¿qué sentido tiene que lo hagan?

VOTO. María Antonieta Mejía le acepta el reto a Salvita Nasralla. ¿Quiere voto por voto? Venga, aquí los contamos, le dijo al señor de la tele.