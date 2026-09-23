Que van con mano dura contra los grupos criminales, dice el Tommy

BUKELE. El Tommy se aprestaba anoche a aprobar reformas profundas, al estilo Bukele, para, hoy sí, aplicarle mano dura a los grupos criminales declarados terroristas. ¡Por fin!

PISTO. Será cierto que ya no habrá reforma energética, porque el gobierno no tiene pisto para congelar las tarifas, y por eso no ha publicado la nueva Ley en La Gaceta.

CHUPA. Qué ganas de algunos liberales de revivir a Libre con la mentada segunda vuelta. Está bien la “people” que se chupa el dedo, porque no sabe los mandraques de la política vernácula, pero, ellos.

GRACIAS. Esto sin segunda vuelta y, gracias a SN, Libre negoció impunidad para su cúpula, además de varias embajadas y chambas en todo el gobierno, no digamos con segunda vuelta. Si en 2025 hubiera existido la tal segunda vuelta, segurito el Redondo y Rebeca allí seguirían en sus cargos, con el “papi” o con Nasralla. ¿Quién da más? Ojo y oído a la primera bola.

BUENO. Lo que sí está muy bueno es la ciudadanización de las mesas o JRV y la despartidización del CNE, TJE y RNP. Pero la SC tiene que presionar duro si quiere que eso pase.

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SORTEO. Toño Rivera dice que hay oposición de algunos liberales y refundidores, y que un periódico no quiere que el escrutador y el secretario de las JRV, sean escogidos de manera aleatoria y por sorteo.

GOLPE. Melvin Ceballos salió llorando de los tribunales, se supone, de la emoción, luego que lo dejaron defenderse en libertad. ¿Y los cabecillas del golpe electoral, cuándo?

VALERIO. Denuncia Dina Meza que hay presiones de la cúpula de las Fuerzas Armadas, es decir, de Valerio y compañía, para que a Roosevelt no lo toquen ni con el pétalo de un clavel.

SESAL. Josué Orellana, líder supremo de la ANEEAH, dice que los únicos empleados nuevos en la Sesal, son los dos viceministros y el ministro, es decir, el “papi”, y allí sigue toda la “people” de Libre. Con razón tanto desmadre.

FRENTES. Bueno, pero como dice el refrán: El que por su gusto muere...Los refundidores le han abierto varios frentes a la racha y, en Palacio, como si nada.

AUDIOS. Los mismos refundidores revelan en unos audios que la sobrina de EFL y vocera oficial de Libre, ha contratado a 85 tiktokeros, para que “tiren p...”. O sea, TA les cumple con las chambas y la impunidad, y ellos le “cumplen” con ataques.

PERÚ. Por desgracia para el “papi”, mandó a más de 20 tiktokeros a Perú, con todos los mikis pagados, y ni uno sale a defenderlo.