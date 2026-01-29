¡Qué trompo se echó a la uña, don Papi a la Orden con esa Sesal!

SESAL. El “papi” ha decidido echarse el trompo a la uña -al menos por un tiempo- con la Sesal, por aquello de las uñas largas y la corrupción que ha galopado en la mayoría de los gobiernos con la compra de medicamentos.

RICOS. Quién como los refundidores, que se la pasaron los cuatro años con compras directas de medicinas y, de todo. ¿Cuántos nuevos ricos y oligarcas salieron?

BENDECIR. Carlo Magno y Juan Ángel López, curas párrocos y cercanos al cardenal, llegaron a Palacio a bendecir el Altar Q, invitados por el “papi” y la primera dama, en el inicio de la rachaaaa.

ESPÍRITUS. Ojalá y también hayan practicado un exorcismo, para ahuyentar los espíritus inmundos, los demonios y espíritus impuros que dejaron aquellos que dijimos.

VARA. En qué mundo vivirán esos refundidores, allí reapareció Rafael “anarquía” y manda a decir que la “compañera Xiomara dejó la vara bastante alta”, y que será difícil para cualquier gobierno superarla. Ja...je...ji...jo...ju...

PARLACEN. Más tardaron en ponerle la banda al papi, que Xiomara en correr a que la juramentaran como diputada ante el paquidermo blanco llamado Parlacen. Congratulations...

ENAG. Hombre, a quién deben meter al mano, al de la ENAG que se negó a recibir la declaratoria del CNE para su publicación en La Gaceta o, al o a la que le dio la orden de no publicarla. O a los dos.

PGR. Los PGR, pupilos de RT, ya andan con las coronas en el lomo y la bulla es que TZM les cantará las golondrinas el lunes. Al Pingüino del Redondo por lo menos lo “eligieron” con 44 votos -y a patadas- pero a estos dos clientes ni siquiera con eso.

BCH. Saludes les deja Roberto Lagos y le dice adiós a las redes tras recibir la guayaba del Banco Central. A propósito de las tales redes, como allí nadie se escapa, ya le sacaron que está pidiendo el salario que tenía el power del BCH antes de Rebeca.

FALTA. Hombre, cuánta falta hará la “vaca intelectual” con esas “bendiciones” y “Aves Marías” que le dedicaba a la afición en sus redes a buena mañana, como para acompañar y digerir mejor el desayuno.

CAF. Saludes les manda Juan Diego desde Panamá City, a donde tuvo que soplar al Foro Económico para América Latina y el Caribe, auspiciado por el CAF, y conseguir billete para el transporte público y el uso de bonos verdes para la capital.

BAILAR. Serán ciertos esos nuevos familiones que están sacando a bailar en esas redes. Con tal y no salgan patastones, como aquellos otros.