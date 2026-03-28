Que tienen los días contados les mandan a decir al Ochoa y Morazán

HORA. Bueno, como dicen que a todo chancho le llega su navidad, la “Mujer Araña” avisa que al pingüino del Redondo pronto le llegará la hora y se le acabarán sus días de relax y “the high life”.

ESPERA. La gran jodida para LR es que no le toca juicio político, porque sus días de diputado y funcionario, ya pasaron a la historia. Lo que le espera es Támara o El Pozo.

TAPUDO. Pucha, como dice aquel, Nasralla, a más viejo, más tapudo, lo cual no sería tan malo si hablara con los pelos en la mano. Ahora sale diciendo que Pablo Emilio, el sustituto de su amigo Johel Zelaya en el MP, era miembro del bufete del Tommy y nada que ver.

BUSCA. Pablo Emilio es conocido por su labor como profesional del derecho en el ejercicio privado y basta ver su CV para darse cuenta de que, por enésima vez, Salvita está mintiendo y solo busca quedar bien con sus aliados de Libre.

BORRAR. Aja y, no bastándole con eso, SN también se ha inventado que quieren destruir el material electoral para borrar las “huellas” de su “gane”. ¡Habrase visto!

30-N. Allí le responde Cossette que, el que las usa, se las imagina, porque, como ellos -él y sus aliados de Libre- le quisieron zampar fuego al CLE después del 30-N, para dar al traste con la declaratoria.

HABLAR. “Si sigue mintiendo y difamando, vamos a tener que hablar los demás...a diferencia suya, a mí me encanta hablar con la verdad y, lo que digo, lo sostengo”.

FONDOS. Cossette también llama a cuidar el material electoral de la UPL, para que “se publique quiénes siguen sin reportar la realidad de sus fondos de campaña”. ¿Estáis oyendo, Salvita?

TEMIS. La bulla es que después de Semana Santa -la cual inicia mañana con el Domingo de Ramos- viene una sacudida en los dominios de la diosa Temis.

ORDEN. La “Mujer Araña” asegura que la consuegra tenía más de 30 Prados blindadas, asignadas a su family, y solo le dejarán dos. WV pondrá orden.

TARDE. “Tenemos los votos listos”, para el juicio político y darle volantín a Marlon Ochoa y a Mario Morazán, avisa Mario Segura. Pa...luego es tarde, como dicen los mexicanos.

PAGAR. “Miriam tiene que descansar en paz, ellos, con sus canalladas, le aceleraron la muerte”, dice MS. Y, así es, estos criminales la tienen que pagar.

SIT. En un mes, la SIT ha hecho lo que Libre no hizo en cuatro años en el Valle de Sula, con las obras de mitigación. Solo con la limpieza de canales, algunos tenían hasta 30 años de estar obstruidos.