Que sobrio y quietecito se ve más bonito, le cantan al Nerón Ochoa

TZ. Todos los caminos indican que TZ será electo hoy presidente de la directiva provisional del CN. Hay al menos tres diputados de Salvita y otros de Libre que pronto saltarán de ambos barcos.

VOLAR. El “papi” se resiste en andar de pasajero y se vino manejando su camioneta desde Palmerola. Y esto que acababa de volar como 15 horas desde Israel.

TRACTOR. Juan Diego recibió su credencial como nuevo alcalde de la capital echando maceta, encaramado en un tractor, en un operativo de limpieza.

CHAMBAS. La bulla es que Ana Paola va de chuso para una embajada y Cossette a los dominios del vaquero sin sombrero, así es que, allí están esas dos chambas. ¿Estáis oyendo, Fernando?

AS. Bueno, en el CCEPL juran que AZ se perfila como la sustituta de APH, apadrinada por YR, aunque se desconoce si el Pollo Contreras o alguno de los otros toros, tienen su as bajo la manga de la camisa.

HORDAS. Repudio e indignación por la salvaje agresión de las hordas de Mel Zelaya al brother del Pollo Contreras y diputado electo por el PL. Estos majaderos se quedaron colgados en los tiempos de los gordos y los flacos.

JOHEL. No dijo de cuánto, pero Pepe Lobo ha revelado que cuando era presidente, le pasaba una machaca mensual a “Mel” Zelaya y se la mandaba con un periodista. Le “agradeció”, dice, echándole a Johel Zelaya.

QUIETO. “Estate quieto, que con vos se puede estrenar el juicio político”, le manda a decir el Tommy al orate de Marlon Ochoa. Como quien dice, “machete, mejor estate en tu vaina”.

VIENTO. Hombre, al final JC se salió con la suya y, contra viento y marea, logró colorarse como diputado olanchano. La bulla es que será el reemplazo de MS en la jefatura de bancada.

DERROTA. Legal o ilegal la inscripción de JC, otra derrota para Salvita y compañía, que lo marginaron y torpedearon su inscripción de principio a fin, para apartarlo del camino.

MEL. Otro de los derrotados es Mel Zelaya, que también se la tenía jurada a JC y lo bateó en el CNE y TJE, y no pudo. Y, no digamos, el pingüino del Congreso.

CENTRO. Cerrado y blindado todo el centro de la capital, hoy y pasado mañana, por las sesiones del nuevo Congreso para le elección de la directiva provisional -hoy- y en propiedad, el viernes.

GAS. El propio general Valerio, en carne y hueso, inspeccionó en las últimas horas los operativos. Ojalá y les monten maceta y les echen gas del bueno -como Chávez- a los tales colectivos si llegan a armar bochinches.