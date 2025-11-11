Que ocupa un tratamiento psiquiátrico le recetan al general

ORATE. María Luisa Borjas manda a decir que siente lástima por Roosevelt Hernández y pide que, por favor, lo sometan a un “tratamiento psiquiátrico y neurológico”. Al suave le dijo orate.

PODER. El poder y la egolatría son mellizos, peor aún en manos de desquiciados mentales y sociópatas. El poder lleva a comportamientos dictatoriales, déspotas y al desprecio por los demás. El ególatra cree que siempre tiene la razón y que es un ser superior. Por eso hostiga, irrespeta y miente con cinismo, como RH, a los demás, incluso a gente honorable y respetable.

CENIZAS. “Déjense de maniobras torcidas”, le manda a decir el cardenal Rodríguez a los torcidos del cerebro que no hallan cómo incendiar el país y gobernar sobre sus cenizas.

CÍRCULO. Cosa rara, pero, al menos hasta el cierre, ninguno del círculo del poder se había sumado a la lloreta de la Ramona y Nerón contra el simulacro. Solo su sobrinito del MP se disparó con los requerimientos. Será que es cierto lo que dijo SN.

BIEN. Otra masacre, solo que ahora se los echan de cuatro en cuatro, pero aquel que dijimos jura que “vamos bien”, no digamos ahora que su equipo le zampó 6-2 al Olimpia.

YESO. Ni yeso ni placas para radiografías en el IHSS, denuncia la colega Francis Espinal, pero a la ministra bailarina de la Sesal le prorrogaron su mandato en la interventora.

ALERTA. Enésima voz de alerta de María Elvira sobre el robo de las elecciones por parte de la Ramona, pero, parece que en Washington no se oye, padre...

SHAKIRA. ¿Vieron el ostentoso y despampanante escenario de la Ramona en el Chochi Sosa? Ni Shakira ni la Jennifer López se han dado ese taco. ¿Cuánto le habrá costado al pobre, pueblo, pobre? Y el IHSS, sin yeso ni radiografías.

VEINTE. Trajeron gente de todos los confines -y pagada- y ni así pudieron llenar ni la mitad del pequeño estadio. Tal vez ahora les cae el veinte que ya ni su propia militancia los quiere.

AUDIOS. El mentado simulacro no había ni terminado cuando la Ramona ya estaba diciendo que fue un fracaso, y que eso confirma que los tales audios por aquí, y los audios por allá.

GUION. Por lo menos todos siguen el guion al pie de la letra: “Fuera Cossette”, “Elecciones libres, confiables y transparentes”, “Golpe electoral de la oposición”...Ja...je...ji...jo...ju...

CASA. Solo que la Moncha ya le agregó que no reconocerá los resultados del CNE -pese a que tiene mayoría- y tendrá su propio TREP en casa. Jueeeeee...