¡Que no les agarre la Navidad esperando la opinión de Temis!

NAVIDAD. En el Congreso continúan a la espera de la opinión jurídica de los recintos de la diosa Temis sobre las reformas penales que darán luz verde a los allanamientos sin orden judicial. Ojalá y no les agarre la navidad mientras aguardan.

TORO. La bulla en SPS es que el Toro Colorado vuelve a la política, ahora como candidato del Movimiento Liberal Nasrallista a la alcaldía, y rostizar al Pollo. Y Esteban Handal no andaba con Libre. Bueno, pero, como al final son lo mismo, no hay problema.

PELÓ. Asegura TM desde la zona de occidente que el tesorero de un excandidato presidencial ya siente pasos de animal grande, por los 73 millones aquellos, y mejor se la peló.

TALONES. Se enojan cuando algunos medios hablan del tema, pero en el mismo PL juran que desde Las Lomas ya les pisan los talones y que la desaparición de esos 73 millones -como ya había pasado en otras campañas- no se va a quedar así.

CHANTAJE. Hombre, qué país es Honduras, los hospitales públicos -incluido el IHSS que fue liberado hasta ayer- secuestrado por un gremio que chantajea a los gobiernos de turno con su mentado estatuto médico.

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CARTEL. Con toda la razón del mundo, el Urtecho del Cohep ha calificado al Colegio Médico como un cartel, que le causa igual o más daño al pueblo que los carteles que se dedican al tráfico de drogas o a la extorsión.

POBRES. Cómo es posible que no aparezcan los funcionarios del gobierno para, por lo menos, condenar este atentado criminal de los médicos contra la salud de los más pobres.

PAGO. ¿Por qué no se paran únicamente los médicos que no han recibido pago y, si los demás se quieren solidarizar con ellos, por qué no lo hacen con marchas y protestas en horarios distintos a sus jornadas laborales?

M-28. Quién no sabe que el señor Samuel Santos es un activista de Libre, excandidato del M-28 a alcalde de Tela, Atlántida, lo cual no tendría nada de malo, si no fuera porque su sectarismo político se está llevando de encuentro a millones de hondureños.

MINISTRO. Por esto y otras muchas cosas, dicen, TA ya días debió nombrar a un ministro de Salud. La ausencia de un titular en esa cartera le da más armas al “cartel médico” para extorsionar al gobierno de turno.

BUKELE. Los chuscos en esas redes andan con la onda de que Bukele pretende “colonizar” Honduras, lanzando a la esposa de su hermano, que es hondureña, a la presidencia de la “res-pública”. No hallan qué inventar.