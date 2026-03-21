Qué más prueba ocupa la Diosa Temis de las fechorías del general

ACTIVISTA. Que lo juramentaron como consejero, no como furibundo activista, le mandan a decir las Ana Paolas y las Cossette a los Nerones.

CUENTA. ¿Juicio político condicionado? cuestiona María Antonieta. La resignada responde así a las habladurías que dan cuenta de diputados (as) que se están haciendo los curritos con el juicio político.

CANSADA. La resignada les recuerda a los diputados que sus credenciales no están firmadas por el energúmeno de Marlon Ochoa, y que el “país está observando, la ciudadanía está cansada de la impunidad y exige lo que corresponde: que la Ley se aplique sin privilegios ni cálculos”.

POZO. Tiene su valor Marlon Ochoa de hablar de “persecución” después de todo lo que hizo desde que puso un pie en el CNE. Si a este cliente no solo lo debieron haber sacado desde el 25 de enero, sino, que debería estar en El Pozo pagando por todos sus delitos.

17. El mismito libreto de Mel Zelaya y de Xiomara, después que pisotearon la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia, la alternancia en el poder en 2009, tienen 17 años de estar hablando del tal golpe.

KRISTI. Pues, hombre, Hilario, la Kristi Noem viene de regreso a estas Honduras, ahora como jefa del Escudo de las Américas y mañana estará en Palacio, en misa con el “papi”.

TPS. El que tenga oídos, que oiga, Marcela Caro recomienda a la rachaaaaa...que se ponga viva y aproveche la visita de la Kristi para negociar inversiones, apoyo tecnológico en seguridad, programas sociales migratorios, la creación de visas de trabajo y una extensión del TPS.

TEMIS. En los recintos de la diosa Temis no hubo juramentación del tal perito, para investigar los micos y pericos del mentado Roosevelt, el recalcitrante activista de Libre que llegó a ocupar la jefatura de las Fuerzas Armadas.

MEDIOS. Hombre, y qué más pruebas quieren contra RH, si a cada rato ocupaba -como todos los abusivos de Libre- los medios de la institución castrense para acusar de “sicarios” a periodistas y medios de comunicación.

REBECA. No será que Rebeca le quiere dar largas a la querella contra su correligionario uniformado y, que al final, no haya juicio. Pero, avisa que nadie se aflija ni se afloje, que de navidad no pasa la juramentación.

MOTORES. Que se aliste Roosvelt, porque la abogada de los querellantes es nada más y nada menos que la pelirroja y, como para calentar motores, ayer llegó con el machete desenvainado a la Corte.