Que le falta imparcialidad y le sobra activismo le dicen a Ráquel Obando

CATAR. Ya vieron, el fiscal de juguete va soplando para Catar, a participar en una cumbre contra la corrupción, donde ofrecerá una “cátedra” sobre el tema. Tiene su valor el muchacho.

REBECA. Recusada Rebeca para conocer el caso de los magistrados del TJE, por ser una recalcitrante activista de Libre, como lo demuestra el censo, en el que aparece, dice la defensa, como militante fundadora. Jueeeeee...

SESIÓN. A sesión hoy otra vez el Congreso, con las bancadas de oposición, y el punto único es darle volantín al ilegal estado de “decepción”, que ya lleva tres años.

ROMPER. Avisa Nasralla que lo primerito que hará, si gana la guayaba, será romper relaciones con Venezuela. ¡Ahhh! y con China y se volverá a matrimoniar con Taiwán.

INCENDIOS. Tiene su valor la Ramona de estar amenazando con incendios y caos, el 30-N, si le “roban” las elecciones. ¡Habrase visto! En ninguna encuesta seria pasó nunca ni del 15 por ciento.

CINISMO. Solo vean su cinismo, y llega al extremo de creerse sus propias mentiras, como el típico sociópata. “Ni se atrevan

-dice- a quererle robar la victoria a la resistencia popular”. Ja...je...ji...jo...ju...BOTADA. La hija de la Ramona dejó botada la embajada en Ginebra y tiene días de estar en estas honduras, politiqueando junto a su mami, al igual que miles de empleados públicos que están en “teletrabajo”.

EPU. O sea que la semana pasada, cuando Honduras fue sometida al Cuarto Examen Periódico Universal, EPU, sobre el respeto a los derechos humanos, la cipota ya no estaba y dejó sola la pulpe solo por venirse a politiquear. Pobre, pueblo, pobre...

VIVAS. Pero, pregúntenles a los vividores de derechos humanos, allí están echándole vivas y aplaudiendo al gobierno de la refundición por su “gran respeto” a los derechos individuales.

QUEDAN. A partir de hoy ya solo quedan 12 días para las tales elecciones y el CNE nunca sacó ni un remedo de campaña, en defensa de la democracia y motivando el voto de los hondureños, solo porque Nerón se opuso. Como sabe que, entre más gente vote, mayor será la marimbeada.

BURLA. Hombre, cómo es posible que después de todo ese despliegue naval y aéreo en el Caribe, Trump esté hablando de “diálogo” con Maduro. Eso sería la peor burla para el pobre pueblo venezolano y el mundo.

IDEA. Los expresidentes del Grupo Idea ya salieron a respaldar las acciones en contra del narcodictador venezolano y ahora resulta que Trump sale con lo del tal “diálogo”.