Pónganle ojo a esa información de un hackeo del sistema del CNE

COLA. Avisa Ivonne a los candidatos que ya pueden abrir sus cuentas en los bancos, así es que, ya saben. No se aglomeren, no se aglomeren, hagan cola.

POLLO. Desbandada de refundidores en Cortés y ni saludes le dejaron a la “reina del norte”. El “Pollo Contreras”, en carne y hueso, los juramentó bajo la consigna: “Nasralla sí, otro no”.

OJO. Le avisan a Nasralla que ojo con unos quintacolumnas que ahora se han convertido en sus pegatex y no lo dejan solo ni a sol ni a sombra. El problema es que después le van a contar todo a su líder y su líder le pasa todo al amigo de Maduro.

50. Ya vieron, aumenta nada menos que a 50 millones de verdecidos la recompensa por Maduro, el socio del familión Zelaya Castro. Te fuiste, Marcelino.

TICTAC. Todos los caminos indican que el tictac, tictac del reloj, ya le empezó a sonar al líder del Cartel de los Soles venezolano, y que con él caerá el caballo de Diosdado y todo su séquito de narcos. ¿Y sus socios hondureños?

LEVANTAN. Con razón la bulla en la avenida Los Próceres es que a Roosevelt ya se la tienen cantada y que, si sigue de marioneta de Mel Zelaya y la que manda, la Ramona, el día menos pensado se lo levantan. ¿Y Tavo Sánchez?

OEA. Hasta el nuevo power de la OEA, a quien Maduro apoyó e hizo que Honduras votara por él, ya se le dio vuelta y lo acusa de haberse robado las elecciones. Se quedó sola Xiomara. Mírense en ese espejo, hombre.

PAR. El “comandante” y la Ramona siguen torpedeando la marcha de las iglesias y allí han sacado a un par de pastores volándole candela a la caminata. No hallan cómo destartalarla.

MAMBA. Todo listo para el plantón cívico de mañana de los Defensores de Honduras, en el parque El Obelisco, a partir de la 9:00 de la mañana. Vea y Tavo Sánchez no les eche las Black Mamba.

REDES. Delicada esa información de inteligencia que ha trascendido en redes sobre un data center que estaría montando Libre -con el apoyo de Venezuela- para robarse las elecciones.

HACKEO. El informe habla de hackeo del sistema informático del CNE, manipulación digital de actas electorales, ciberataques a objetivos estratégicos como los centros de cómputo de los partidos de oposición, empresa privada, sociedad civil y medios de comunicación. Jueeeeee...

HAM. Temprano Maribel informó de un apagón en la base HAM, y que llegaron varios camiones del 911 a sacar equipos, y las cámaras no pudieron filmar por la falta de internet. Será.