Piñata, y de las grandes, la que armó RR con los bienes incautados

PIÑATA. Ya vieron, piñata y media la que hizo Rebeca -la consuegra de Xiomara- con la devolución de bienes incautados a aquellos que dijimos. Con razón en la avenida Los Próceres le llevaban un hambre perra.

CNBS. La bulla es que al menos 15 funcionarios de la CNBS van de chuso para Papúa Nueva Guinea, como quien dice, “a la vuelta de la esquina”. Hasta la novia de un exfuncionario refundidor se coló en el “viajecito”. Qué vida, para que fuera eterna, jodido.

LIBERTAD. Unas de cal y otras de arena para el recién llegado: le batearon el recurso de reposición para mantener su caso en la Corte, pero le dieron luz verde para defenderse en libertad.

MAMO. Los refundidores querían ver sangre, como en el Coliseo Romano, y algunos hasta le encendieron velitas a “san Manuel” para que lo mandaran al mamo.

PEPE. La audiencia quedó para el 12 de agosto, es decir, de mañana en ocho, a la misma hora y por este mismo canal. Jueeeeee... Bueno, a su “alero” Pepe Lobo le dieron sobreseimiento definitivo por el mismo caso.

NOMBRE. Los reporteros y presentadores de una corporación televisiva ya no hallan qué hacer ni qué pitos tocar sobre el caso del ex, porque resulta que tienen estrictamente prohibido hasta mencionar su nombre, como si se tratara del mero Lucifer o de Hitler en la época de posguerra.

SUGIEREN. Algunos de sus colegas les sugieren que lo llamen el “innombrable”, el “impronunciable” o el “indecible”. No hallan qué inventar.

ENEE. Que para cuándo la contrapropuesta sobre la ENEE, le manda a decir Eder Mejía a la bancada liberal, porque pasan los días, las semanas y hasta los meses, y neles pasteles.

MIEDO. Bueno, los liberales tienen razón de no querer embarcarse en ese rollo de la ENEE, luego de que Libre, haciendo lo único que sabe hacer -mentir, infundir miedo, odio, en fin-, dele que dele con que quieren vender la empresa al mejor postor y “privatizarla”.

IGUAL. Ojalá y privatizaran esa babosada y que el pueblo, al igual que con la telefonía celular, tuviera cero apagones, luz 24-7 y energía de calidad.

RAZÓN. El PL y su bancada tienen razón desde la óptica de sus intereses político-electorales, lo cual es válido. En lo que no tienen razón es frente a los intereses nacionales, porque la economía y el comercio se siguen desangrando con esa nefasta empresa que pierde 50 millones diarios y que está dinamitando la generación de empleo, el progreso y el desarrollo del país.