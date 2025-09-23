¿Para qué Juan irá esa pedradita que lanzó don Marco Rubio?

TEÓFIMO. Adivinen cuánto costó la traída de Teófimo López y de su papi, y quién la pagó, solo para que viniera al estadio a saludar al familión y al Redondo. De remate, su papá armó un altercado con el personal de un hotel capitalino. Vino con todos los gastos pagados por el Congreso.

ARREGLOS. Asegura “voz de muerto” que hay arreglos bajo la mesa entre el PN y Libre y que hay diputados azulejos por FM que han participado en esas misas. Será.

CARO. De una mujer a otra mujer, Marcela Caro asegura que Ana Paola es una traidora, más que al Partido Liberal, a Honduras, y que el pueblo debe unirse para acabar con el fraude de Libre.

HORAS. Hoy vence el plazo para las fotos, así es que, si piensan meter nuevos candidatos(as) a diputados o a lo que sea, tienen las horas contadas.

PULIR. Hay varios que no las han mandado porque están terminando de pulir sus Photoshop, las mismas que sacaron en las primarias y, algunos, en las elecciones de 2017 y 2021.

AYOTE. Nasralla manda a decir, vía comunicado, que se apega a la Ley Electoral y que, como candidato, desautoriza la inscripción de cualquiera que haya participado en las primarias del 9-M, así es que, a varios se le ahumó el ayote.

ACUERDO. Ajá, y no era que había un acuerdo para inscribir a JC, para que luego se lanzara a la presidencia del CN. El salvado será ML.

ANTES. Pero, Maribel Ya jura que ese ofrecimiento se dio, efectivamente, pero antes de las primarias, a cambio de que JC depusiera y SN se fortaleciera.

TRES. La bulla es que en el PL hay tres que quieren entrar como candidatos a diputados, uno en el PN y otro en Libre que, por cierto, tiene más clavos que una ferretería.

LISTA. En el PL está lista la renuncia de K, candidata a diputada por FM, por si quieren meter a alguien, pero con ese aviso de SN, “todo se derrumbó”, como dice la canción aquella de Enmanuel.

CHOLU. La bulla es que a la Ramona no le fue nada bien ni en Cholu, donde su esposo salió como el más votado, y a pesar de que anduvieron colgando sus afiches con los carros de la ENEE.

PEDRO. Avisa Marco Rubio que no permitirán que ningún cartel de la droga “se haga pasar por gobierno”. En esas redes juran que se lo dice a Pedro para que lo entienda Juan.

ATIC. Johel Zelaya prácticamente le ha decretado extremaunción a la ATIC. Al suave también ha desmantelado la DLCN, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía de la Niñez, en fin...