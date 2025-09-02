No sólo era fuera del INP que lo querían al general Ramiro Muñoz

EQUIPADOS. Carros y camiones nuevecitos le entregaron ayer a las “gloriosas”, para que así no vuelvan a “planchar” como el 9 de marzo, en las primarias, que andaban como carritos chocones en feria con las maletas electorales rebotando.

MANDADO. El general Roosevelt vuelve con el proselitismo y dijo que doña “X” ya le dio la orden de que las elecciones del 30 de noviembre sean limpias y transparentes, nada de bombas lacrimógenas ni tanquetas cargadas con agua y gas pimienta en las calles.

NICARAGUA. Dicen las malas lenguas que al general Ramiro Muñoz lo sacaron del INP y ahora lo están mandando como agregado militar a Nicaragua, hasta los pasaportes diplomáticos le tienen listos, parece que les estorbaba a varios en la “chiri”.

ALEROS. Nasralla le mandó a decir a los envidiosos que lo criticaron porque lo vieron alucinando un Cybertruck, que el carro se lo prestaron unos aleros, pero a saber de qué se asustan, si ese carro vale menos que una Prado de las que circulan por miles en las pobres calles de Honduras.

DIGITAL. Además, ¿cuál es la vaina pues?, porque así será su gobierno, digital y con IA, también como el Cybertruck que es un carro fuerte, como la mano dura que tendrá contra el narcotráfico y la corrupción.

GASTO. Hablando de “narcos” y corrupción, los candidatos ya comenzaron a gastar el billetón en campaña, forrando los postes de luz de afiches, con fotos que ni se parecen, pero la gran pregunta es ¿qué pasó con el billete de la Unidad de Política Limpia? No entendés que no hay plata como aquel, a ver de dónde salen los recursos.

MARCHA. Pese a estar “suspendida”, la candidata Isis Cuéllar no perdió tiempo: participó en la marcha de Libre en San Pedro Sula y sigue con su campaña por la reelección en Copán como si nada. Al parecer, esas suspensiones solo se quedan en papel.

TAPADO. Otro que goza de esas medidas tibias es José Carlos Cardona. El exministro de Sedesol enfrenta un escándalo por fondos públicos y su gran preocupación es que el tapado olanchano está muy caro. ¡Olvidemos la corrupción en Sedesol!, lo urgente es encontrar esposa que cocine bien.

PROPUESTAS. Ya en serio. Ojalá Dios quiera que los candidatos tengan en mente estrategias para atender el desempleo e inseguridad, que están perros. En estos tiempos hasta difícil resulta migrar.

PELONEAR. Que se va a “pelonear” a la cero prometió el gordito Aldana si el club de sus amores y desamores, el azul profundo Motagua queda campeón. Y si no es mucha molestia que sea doble, en Liga Nacional y en la Copa Centroamericana, dice.