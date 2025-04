No hay marcha atrás, todo listo para la declaratoria de resultados

LISTOS. Todos en sus marcas, listos para la declaratoria de mañana, si es que a Neroncito no se le ocurre salir con otra de sus “ideotas” de última hora.

CELAC. En esas redes aseguran que montaron la cumbre de la tal Celac en la misma fecha para que la declaratoria pase desapercibida. Será.

GATO. Misa, no del gallo, sino, del activista número uno de la Ramona con 1,700 oficiales de las Fuerzas Armadas, para defenderse como gato panza arriba por el desmadre de las primarias.

GRABARA. Cero celulares, fue la orden del día, y el Chilo Cruz uniformado puso policías militares a registrar a los oficiales, para que no se le fuera chancha con mazorca y le grabaran sus vivas a Libre y a la Ramona.

BIKINI. Mejor no me ayudes, compadre, le debería mandar a decir Romeo a su hija. No le abona en nada al general andar huyendo de la nueva narcodictadura y que su hija aparezca en bikini en esas redes, presumiendo una vida de millonaria.

CREEN. Estos muchachos(as) de ahora ni saben dónde están parados. Creen que la vida es moronga. Con tal de convertirse en tiktokeros hacen lo que sea, inclusive, llevarse de encuentro a su padre.

CCEPL. Está perra la cosa por la guayaba del CCEPL. Ahora han sacado unos libelos -sepa Judas quién- asegurando que Power Chicken no cumple los requisitos y que Alexander López podría ir a parar al mamo por falsificación de documentos. ¡Ahhh! y aseguran que YR está detrás de todo. Será.

POLLO. Pero, el Pollo Contreras jura que él ganó las internas, que tiene las actas que lo demuestran y que una mano peluda le quiere hacer la ponga.

ALDANA. Los refundidores, que creen que gobernar un país es changoneta, corrieron el sábado a culpar al “papi” por la caída del dichoso puente. El propio gordito Aldana les tuvo que aclarar que esa obra la hizo el Ejecutivo, no la AMDC.

CANAL. Que el MP investigue si hay culpables, pero también que ordene la supervisión y mantenimiento de esas vías -como el Canal Seco, que allí sigue abandonado por el gobierno- porque toda obra de infraestructura es como un vehículo, que hay que llevarlo al mecánico cada cierto tiempo.

CÁLIX. Hombre, y en qué quedó al fin la denuncia aquella de Jorge Cálix contra el esposo. Nada se volvió a decir.

AUDIOS. Será cierto que en los recintos de la diosa Temis trasladaron al perito que conoció los audios y textos del celular del juez Vallecillo, porque involucran a un pez gordo.