No hay feriadón para el edil de Tegus, se queda echando maceta, dice

TELÓN. Quién será una magistrada azuleja, de los recintos de la diosa Temis, que ha caído en desgracia tras caer el telón de que era quintacolumna del pingüino de Redondo y que tuvieron varias misas negras. Y así quería ser la segunda a bordo.

CLARO. Los pesos pesados ya pusieron los puntos sobre las íes y han dejado claro que LFP será el segundo al mando en los aposentos de Temis.

ORDEN. Adivinen, por orden de quién, un tribunal mantenía acorazada a la sister de un alto exfuncionario refundidor involucrada en el palmo de su marido. La chepa la acaba de sacar enchachada, pero, por usurpadora de identidades.

BLINDADOS. En total son 35 los blindados que tenía asignados Rebeca. Lo mismo pasa con varios exfuncionarios refundidores, que no quieren devolver ni sus Prados ni sus pasaportes diplomáticos.

TODA. Feriado toda la semana en el gobierno de la rachaaaaaa...y lo mismo pasará en el MP, Poder Judicial, TSC, PGR, en fin, y en la mayoría de las alcaldías.

ALFOMBRAS. Pero, Juan Diego avisa que se quedará echando maceta en la capital, supervisando los operativos, participando en procesiones -en carne y hueso- y recorriendo las alfombras de aserrín.

RESCATE. Otro que predicará con el ejemplo -para acelerar el rescate de la destartalada institucionalidad del MP- es Pablo Emilio -Reyes, no Escobar- y trabajará lunes, martes y miércoles.

EX. A propósito, las malas lenguas comentan que en los pasillos del MP han columbrado a MG y a AM, exinterventoras de la institución en tiempos del extiktokero.

GUERRA. Hombre, los médicos le han declarado la guerra a la rachaaaa...y hoy seguirán en paro. Como tuvieron descanso los cuatro años de la refundición -gracias a su presi- se cansaron de descansar.1,500. Se busca a 1,500 “empleados” de la AMDC que nadie sabe dónde puercas están y no les pueden entregar el mentado sobre blanco.

CONSULAR. Con el respeto debido -le dice Marcela Caro a Mireya- la protección consular “no es una responsabilidad discrecional ni postergable: es un deber jurídico humanitario”.

AMPARA. Marcela ampara sus cuestionamientos en que existen cientos de compatriotas que enfrentan situaciones críticas que no admiten espera, como salvoconductos para deportaciones, verificaciones de identidad para personas sin documentos, menores de edad en estado de vulneración, casos de detención o fallecimientos que requieren repatriación, en fin. A ver si se oye.