No hallaban dónde poner el dulce esos “dignos” representantes de Libre

OJO. Bueno, ya están advertidos, allá la Ramona y Libre si insisten en robarse las elecciones del domingo. Y “ayyy” de Roosevelt y compañía si se prestan al macabro Plan Venezuela. ¿Cómo les quedó el ojo?

OEA. El subsecretario de Estado y la mayoría de los embajadores ante la OEA pulverizaron a Libre en su intentona golpista contra los órganos electorales, la persecución y la politización de las Fuerzas Armadas.

DULCE. A Gerardito y a Chandito no les quedó de otra que ponerse a hablar de Juana Pavón y de las hermanas Mirabal, con la casaca del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, porque no hallaban dónde esconder el dulce.

TREP. El denominador común de las intervenciones es que las elecciones del domingo deben ser totalmente limpias y transparentes, lo que mata de entrada el anuncio de la Moncha de que no reconocerá los resultados del TREP.

CADENA. La petateada fue tal que la “people” hasta se olvidó del payaso que salió en la cadena, que hizo vomitar a mundo y a reimundo con tantas majaderías, y la goleada del Chelsea al Barcelona.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

2009. Pero, lo más trascendental es que el Plan Venezuela para peinarse las elecciones ha sido puesto en la vitrina internacional, todo lo contrario de 2009, cuando MZR se echó al bolsillo al mundo con sus historietas.

COP-30. Gerardito no tuvo valor de embarrar a Cossette con los tales audios y se limitó a decir que “parecen ser” de ella. Y esto que Xiomara sí la acusó en la COP-30.

ROLEX. ¿Ya vieron el “Rolex refundacional” que se carga el tal Quique Reina, “resignado” de la Ramona? 30 mil euros.

WAGNER. La salita sigue sin ponerse de acuerdo sobre el mentado estado de excepción y todo porque WV, presunto magistrado liberal -ahijado de Yani- se ha plegado a Libre y no quiere votar. De MD ya se sabía.

PEGATEX. O sea que YR metió dos magistrados de Libre, haciéndolos pasar por liberales, porque también hizo lo mismo con MJP, el alero de “voz de muerto”. Pero, como YR se las sabe todas, gracias a su alero Power Chicken, allí anda volando con SN y ahora es de sus pegatex.

DIEGO. Si quieren otros cuatro años sin que se termine la represa San José, sin teleférico, sin la vía rápida hasta El Chile, que siga Aldana, manda a decir Juan Diego.

MIGRA. Ya vieron, la empresa que ganó el contrato de pasaportes pagó los boletos aéreos de funcionarios de la migra. Aquel otro es que compró los pasajes en una ferretería. Para Ripley.