Ni quien les crea que les importaba la ENEE, verdad Erick Supermán

CARO. Qué bonitillo, como dice don Ciriaco, dejaron el kilovatio a 43 centavos, el más caro del mercado -porque solo contrataron energía térmica-, y ahora tienen el cinismo de echarle maceta al plan de rescate.

ERICK. Ajá, y para que vean cómo les “importaba” la tal ENEE que, en cuatro años, nunca nombraron gerente y el tal Erick era ministro de Energía, miembro de la CREE, gerente y, encima, le manejaba la campaña a su jefa, la Moncha. Superman es nada.

MILEI. Estos Z de M...como les dice Milei, son igualitos en todas partes, cuando están en el poder lo destruyen todo: infraestructura, Estado de derecho, democracia, Constitución, en fin y, cuando pasan a la llanura, solo berrinche tienen en la jeta cuando los que llegan empiezan a enderezar el desmadre que dejaron.

SUEÑOS. Se pasaron los cuatro años teniendo sueños húmedos con las tres represas y nunca pusieron ni siquiera la primera piedra de una.

HOME. Ya es tiempo que los “ñángaras go home” y dejen de seguir jorobando a la pobre Honduras, manda a decir el Tommy, en misa con las bases azulejas.

CHEQUES. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es eso que aparecen ese montón de cheques -solo de 10 millones para arriba- en la cuenta del jefe de finanzas de Nasralla.

54. Según los recibos, los pagos al jefe de finanzas de SN son por asesoría política, asesoría legal, asesoría por seguridad. En Las Lomas se habla de la “bicoca” de 54 millones.

HONOREM. Bueno, y no se supone que esos cargos en las comisiones de campaña, en todos los partidos, son ad honorem. Hubo danza de millones, pero al pobre PL lo dejaron ensartado con una deuda de 35 millones.

PAN. Enésima protesta de Mercedes Saravia por la falta de chamba para los activistas azulejos. La dirigente de base se queja de que los ministros la reciben, la invitan a café con pan, pero, hasta allí nomás.

CHIVAS. Estos tales por cuales solo enchamban a sus “chivas” y “amantes”, dice la Meches, luciendo camisas con la leyenda “trabajo” y con la escoba azul en mano.

BERLÍN. Saludes les dejó el “papi” y pintó llantas a tierras teutonas, donde participará en el segundo Foro de Movilidad Climática, y también hablará con inversionistas europeos y con la diáspora catracha en Berlín.

KIEV. El presidente de todos los hondureños, menos de Fausto, también viajará a Kiev para entrevistarse con el “amigo” de Putin, Volodimir Zelenski, en medio de la guerra de los drones.