¡Muerto el rey, viva Delcy! a quien señalan de entregar al Maduro

MANO. La bulla es que hay una mano bendita -no peluda- apoyando a ML para la guayaba del Congreso -por aquello de la integración- pero que NAZ quiere a uno de su partido, solo que no está seguro de que sea TZ. A ver, dijo el cieguito.

NEXT. Las vueltas de la vida, en la misma cárcel donde estuvo JOH está Maduro y, adivinen quién es el próximo en llegar a hacerles compañía.

DELCY. Por eso dicen que, muerto el rey, viva la reina...los chavistas ya se empezaron a alinear con la Delcy, quien, por los vientos que soplan, se le dio vuelta en lo parejo al Maduro y hará -según Rubio- “todo lo que diga Estados Unidos”.

NAVY. Hombre, si los Navy Seals gringos le echaron el guante a Maduro, presidente en funciones -aunque de facto- con decenas de guaruras cubanos y resguardado hasta con misiles, qué creen que pasará con algún ex de estas latitudes que pretenda escurrir el bulto.

CARTEL. El “Venezuela canta” viene y nadie lo detiene en NY y, a quién creen ustedes que quemará Maduro si no es a sus socios del Cartel de los Soles de estas latitudes. Fumen, refundidores...

CHOLA. Al menos hasta ayer, no había salido nadie de Palacio a exigir la devolución de Maduro a su chola ni a condenar la “injerencia” imperial en los asuntos venezolanos.

IGLESIA. El Redondo ya perdió hasta la vergüenza -si es que le quedaba algo- y se fue a zampar hasta la iglesia de Dulce Nombre de Culmí, Olancho, a hincarse no ante Dios, sino, ante su “santo” Mel Zelaya y rezarle por el milagro de una diputación.

MONO. A lo mejor se hizo mono llamándolo y, como nunca le contestó, tuvo la desfachatez de irse a meter a la misa. Ajá, y el olanchano, para quitárselo de encima, le preguntó que cuántos votos le faltaban para ser diputado por Cortés. Qué divertido.

ANIMAL. Hoy sí ya siente pasos de animal grande tras cuatro años viviendo en la burbuja del poder, y su desesperación irá in crescendo a medida se acerque el 21 de este mes, día en que pasará a ser un simple mortal. Pobre tonto útil.

ANULAR. Bueno, pero para hoy tiene convocada a su comisión permanente espuria, donde, asómbrate, Chico, conocerá el “análisis jurídico” de Sapo Triste y otras hierbas para “anular” las elecciones. Ja...je...ji...jo...ju...

RAMIRO. En las últimas horas ha fallecido el periodista Ramiro Sierra, excatedrático y director de la Escuela de Periodismo de la UNAH. Familiares, amigos y exestudiantes le rinden tributo y le dan el adiós postrero.