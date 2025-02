Le sacaron los trapitos al Johelito por decir que lo de Carlón es político

1

DANIEL. Allí sale El Grillo pidiendo aplausos y vivas para el oligarca, imperialista y maquilador de Daniel Facussé, por decir que no es cierto que en Honduras hay corrupción. Este salió igual o peor que el mandadero del Toty en la CCIC.

2

CCEPL. Relajo y medio el que se tienen en el gonfalón rojo-blanco-rojo por la elección del nuevo CCEPL. La jodida es que ya se inició la impresión de papeletas y quieren cambiar candidatos a última hora.

3

POLLO. La bulla es que el sobrino de Yani nunca pegó, y ahora quieren poner al Pollo Contreras, pero la Comisión Electoral avisa que no cumple los requisitos por no tener los cinco años de militancia.

4

SIBRIÁN. El desmadre se debe a que ahora la elección del CCEPL será en urna separada y parece que el exalcalde porteño les está comiendo el mandado. Bien estaba Sibrián.

5

COMPAS. Se están tirando a matar los otrora compas, la Bea y Gerardito Torres, y todo por el narcovideo de Carlón.

6

PELA. Andan ardidos con Beatriz porque ahora les pela la cara y les dice que son un atajo de vividores y engañabobos, como el usurpador del Congreso, a quien ayer llamó sinvergüenza y corrupto.

7

GOLPE. Avisa el conserje del Congreso que no le dio la palabra a Fátima porque no va a permitir mociones que pretendan un “golpe”. Este salió más cínico que toda la escoria que ha pasado por ese hemiciclo y una cuarta más.

8

RECIBIR. Cuenta la “Mujer Araña” que, en el Departamento de Estado, en la capital federal, no quisieron recibir a una delegación de empresarios hondureños y les mandaron a decir que ellos solitos metieron a Libre y que ahora vean cómo puercas lo sacan.

9

DIGAN. Que quién puercas le ha dicho que en España no hay gobierno, le manda a decir -visiblemente cabreado- el embajador ibérico a Octavio, que eso es como que ellos digan que en Honduras no hay gobierno solo porque Libre no tiene mayoría en el Congreso. ¡Vaya, jodido!

10

BID. Parece que el embajador español anda juco por todo ese desmadre que han armado con el préstamo y las denuncias

-aunque aclaró que en eso no mete la cuchara- de sobrevaloración de los hospitales. Hasta al presidente del BID le dio para los chicles.

11

DEA. Mike Vigil, exjefe de la DEA, le manda a decir al fiscal general que tenga un “poquito de honor, un poquito de decencia y, si no va a cumplir con su deber... para qué toma ese puesto, si nada más va a ser utilizado como títere, y no seguirá ni un caso contra la familia de Xiomara Castro”.