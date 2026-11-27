VACA. Reaparece la vaca intelectual y anuncia que los fiscales refundidores -que son muchos- ya le pasaron el guacho que las “bestias fascistas vienen por mí”, y da hasta fecha, el próximo 4 de diciembre.

ALAS. Estas bestias intelectuales vociferan, alardean y desafían al Estado por culpa de sus mismas instituciones. Como ya pasó casi un año, y no han tocado a ni un tan solo refundidor, agarran alas.

MISMO. Lo mismo pasa con los criminales que extorsionan, asaltan, trafican drogas, roban, matan y, como el 95 por ciento de sus delitos quedan impunes, continúan delinquiendo.

CRECER. Es, también, el caso del Cártel del Diablo y otras estructuras, Libre los dejó crecer, consolidarse y por eso ahora su líder se da el taco de exigirle a las autoridades una negociación y llevar la fiesta en paz.

LUCHA. Cuál negociación, manda a decir el tigre del sur, ni un paso atrás en la lucha frontal contra los criminales y, con el Cártel del Diablo, hasta exterminarlo, avisa. ¿Estáis oyendo, Gerzon?

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OLIVA. En el hemiciclo anuncian la condecoración, la otra semana en el Congreso Móvil en Choluteca, de Mauricio Oliva, expresidente de ese Poder del Estado en dos períodos.

SALAZAR. También será condecorada María Elvira Salazar, la influyente congresista republicana que acaba de ganar la elección por su distrito, en La Florida. Ambos recibirán la Orden Gran Cruz Placa de Oro.

OÍDOS. La presea es la misma que Xiomara le otorgó a Maduro, hoy entoletado en NY, por narcotraficante. Eso a oídos de los chuscos y chuscas que están brincando en esas redes por el reconocimiento.

JOHEL. Reaparece el tal Johel Zelaya haciéndose la víctima e inventando fábulas de secuestros. Además de payaso, bufón, zalamero, mandadero, desvergonzado, descarado, necio, hipócrita, sarcástico, también embustero.

CCEPL. Gente pobre en busca de ayuda eran los del “cártel del diablo”, que llegaron al CCEPL a buscar a JC, asegura el diputado por Yoro, Leonel López.

MUJER. El Día de la No Violencia contra la Mujer hubo una protesta frente al CCG y las ilustres llegaron con afiches de diputados (as) y exdiputados que, según dijeron, nunca han hecho nada en favor de las féminas o las han agredido.

BARTOLO. Lo raro es que entre los diputados señalados no había ni uno de Libre, ni siquiera Bartolo, que ya está curtido de tantas querellas de mujeres. Por eso ya nadie les cree ni el bendito a esas organizaciones.