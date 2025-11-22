La OEA a reunión urgente para parar en seco a la Ramona

OEA. Reunión urgente de la OEA, luego de las audiencias públicas en la Cámara de Representantes, y el punto único es parar en seco a la Ramona y su Plan Venezuela dirigido a robarse las elecciones en Honduras. Ni así se convencen estos.

MADURO. Pero, por si las moscas, el 30-N también vienen de chuso nueve congresistas imperiales, siete republicanos y dos demócratas, así es que, allá, Mel Zelaya y la Ramona, si se atreven a hacer las de Maduro.

TOSER. Los tales colectivos ni van a toser si creen que cachurecos y liberales van a poner la otra mejilla el 30-N. Ya van a ver. Ni los chafas ni chepos los van a salvar.

LATÍN. Le preguntaron a Cossette sobre los dardos que le ha estado lanzando APH vía X, y vía interpósita mano- y dijo que ella “es mi compañera, no mi jefa”. Del latín romano: “primus inter pares”. El primero entre iguales.

PLEITO. Qué estará pagando Honduras, a solo una semana de las elecciones, un pleito perro entre las más altas autoridades del órgano electoral.

BAILAR. En esas redes le están sacando a bailar a Ana Paola, vídeos en los que habla de la Ramona como su gran “heroína” y hasta la pone en un pedestal.

SUMA. Como si no fuera suficiente con los ataques y golpes bajos de las Fuerzas Armadas, de Nerón, de las manos peludas que manipulan el proceso, ahora es que quieren querellas e investigaciones a Cossette.

MODA. Están de moda los fraudes, hasta en los concursos de belleza, la mexicana ganó a puro chanchullo, denuncian dos exjurados. Con razón, la Sheinbaum corrió a felicitarla, como a Maduro.

DUEÑO. Omar Harfouch, exjuez que renunció, dijo un día antes en HBO que ganaría Miss México, porque resulta que el dueño del Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el papi de Fátima, la del fraude.

AUDIOS. Hombre, será cierto un documento que circula en esas redes, con nombres de comisionados de policía y de la Dirección de Inteligencia, que habrían sido los responsables de fabricar los audios para inculpar a Cossette. Adivinen quién dio la orden.

NERÓN. Aseguran que GS estuvo y está al tanto de todo y que el fabricante de los audios se los entregó a Nerón. ¡Ahhh! Y que el power de Inteligencia es pariente de un toro de Libre.