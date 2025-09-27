La cabecilla de la trama de Sedesol encabeza la papeleta de Libre

MANDA. Si ya Nerón dijo que la inscripción de JC no pasará, es que no pasará, porque el hombre es el que manda en el CNE. Punto.

SABE. Ajá, pero Jorge Cálix sabe perfectamente bien de quién es que recibe órdenes Ana Paola, así es que, en vez de tanto brinco en esas redes, mejor debería de hablar de una vez con el dueño del circo.

ISIS. Ya vieron, Isis Cuéllar, cabecilla de la red de corrupción en Sedesol, encabeza la papeleta de candidatos de Libre en Copán, como quien dice, la Madre Teresa de Calcuta. Pobre, pueblo, pobre...

SPS. Y, adivinen, “Pandilla” Sunseri también aparece en primera fila, encabezando la planilla de Libre a la alcaldía de SPS. Estos refundidores salieron corregidos, aumentados y una cuarta más.

TANTO. Ni Danielito ni Maduro ni Petro se han atrevido a tanto en sus respectivas guaridas. Pobre Latinoamérica con sus seudolíderes.

AMIGO. Manda a decir Pepe que ya no es amigo de Mel, que es un mal agradecido y que desde hace más de dos años no tiene ninguna comunicación con él.

ESPERA. Isaías Zelaya le avisa a Johel Zelaya que allá lo espera en NY, junto a su amo, y que asistirá a sus audiencias cerca de la Quinta Avenida, en Manhattan.

PACTO. Fausto Cálix, de quemallantas a millonario, con casas y carros de lujo, asegura Carlos Chajtur, candidato a diputado liberal en FM. Y qué tal si hubiese firmado un pacto con el diablo como el Fausto de Goethe.

IHSS. Pobres enfermos oncológicos del IHSS, sin especialistas ni medicinas, los mandan a recibir tratamiento al Centro de Cáncer Enma Romero y no los atienden, porque resulta que Carlita Paredes no ha pagado la cuenta.

ROMEO. Ajá, pero para aumentar la recompensa por Romeo, hasta sobra el pisto. Estos refundidos del cerebro van de mal en “pior”.

ORDEN. Por cierto, a Romeo le mandaron a decir desde las mismas Fuerzas Armadas y de la chepa que se cuide, porque la orden -sepa Judas de quién- ya no es capturarlo, sino, palmarlo. Ahora lo quieren muerto, le dijeron.

HULES. Pobres negocios del bulevar Suyapa y alrededores, hules desde el miércoles en la noche, por un carnaval que será hasta hoy. El fiel retrato de un país -y una ciudad- que todavía anda en taparrabos.

RAYOS. La Moncha anda echando rayos porque no le han aprobado la ley correísta de tributación y amenaza que, si cuando regresen de la Morazánica no le han dado viento, ya van a ver. Será que piensa nacionalizar la banca y otras hierbas.