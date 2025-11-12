La bulla es que el hijo de "gorra juca" dirigió el boicot al simulacro

PACTO. Solo Nelson Ávila no firmó el pacto en defensa de la democracia. Como la que manda en el Pinu es Doris Gutiérrez y ella ahora es full Libre. ¡Ojo con las credenciales del Pinu!

ALIANZA. Será cierto, como denuncia Mario Pérez, que los liberales de Santa Bárbara han hecho alianza con Libre y que ya negociaron las credenciales. El clavo se lo echan al yanista Víctor Sabillón.

REFUGIO. Manda a decir Juan Diego que a Libre hay que sacarlo de todos lados, y que los capitalinos no pueden permitir que su alcaldía se convierta en “refugio del familión”, tras la marimbeada que recibirá la Ramona.

CINISMO. Solo vean el cinismo de la Ramona, en 2021, cuando ella era la power del CNE, Libre se declaró ganador con el 16 por ciento del tal TREP y ahora, con el 35 por ciento en un simulacro, corrió a decir que fue un “fracaso”.

LORO. Aja y, no había ni terminado de decir lo que dijo, cuando su perro de garra en el CNE ya estaba repitiendo como loro el mismo guion. Pero a este orate, verdadero culpable de todos los desmadres en el órgano electoral, no le dicen nada y mejor agarran de ojo de gallo a la pobre Cossette.

GORRA. La bulla es que el hijo de “gorra juca” dirigió la operación boicot del biométrico y del TREP, para que luego saliera la Moncha gritando ¡fraude!, y pidiendo la cabeza de Cossette.

PAPA. A ver con qué sale Rebeca ahora que agarró la papa caliente de los requerimientos enviados por el remedo de fiscal general contra los magistrados del TJE.PIRUJOS. El Tony, exvicecanciller, le manda a decir que, si admite esos requerimientos pirujos, “estaría abriendo un procedente gravísimo”, porque dejaría a merced del sobrino de la Ramona a cualquier alto funcionario.

JUICIO. Lo que cabe es un juicio político en el pleno del CN, no en la comisión permanente espuria del Redondo y, luego, si hay méritos, se procede con las acciones judiciales.VENDA. Bueno, a ver qué hace Rebeca, si mantiene la venda de la diosa Temis en sus ojos o se la quita para ver hacia la casona del Juan Pablo. A ver, dijo el cieguito.

ISLA. Hombre, si el que debería estar en el mamo es Johel Zelaya. Con solo Sedesol y el narcovideo tiene para pasar unos cuantos lustros en la Isla de Santa Elena, junto a los restos de Napoleón.

OEA. Respeto a la independencia de los órganos electorales, y que los dejen trabajar en paz, exige la OEA. A ver si le paran bola, como lo hicieron en tiempos del chileno aquel.