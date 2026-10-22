Hombre, qué penoso eso de los jefes policiales encubriendo a los DAET

DAET. Hombre, qué penoso esos requerimientos fiscales del MP contra agentes de la DAET, una unidad policial que viene saliendo del cascarón y ya anda en malos pasos.

JEFES. Más penosa son las declaraciones de altos jefes policiales, encubriendo a los susodichos, y asegurando que no había orden de captura. ¿Los dejaron escapar la mañana del operativo? El MP ha hecho lo correcto al denunciar esas maniobras y reivindicar que “nadie está por encima de la Ley”.

CORINTO. ¿Qué diferencia hay entre lo que supuestamente hicieron esos agentes de la DAET con lo que presuntamente hicieron aquellos otros en Corinto?

ZOPE. A oídos de Zambrano, los expertos mandan a decir que el Cecot, las reformas penales y lo que sea que hagan, será como gastar pólvora en zope si antes no depuran -pero de verdad- la policía, la DAET, DPI, ATIC, en fin. ¡Ahhh! y a jueces y fiscales.

TRONÓ. Pucha, como dice aquel, pese a que ya no es alcalde, le tronó el cumpleaños del valiente Quintín en la Sultana del Sur y repartió elotes que es un contento.

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MICOS. La bulla en Las Lomas es que no tardan en caerle a los que hicieron micos y pericos con los cascarones de hospitales. La denuncia de la sobrevaloración la hizo el propio ministro de Salud de Xiomara.

300. Uno de los cascarones fue construido casi en un pantano que, sepa Judas, por cuánto le habrán metido el terrenito al pobre Estado. Y en otro se echaron 300 millones solo en la varilla de hierro. ¡Bárbaros!

ANÍBAL. El pobre Aníbal Elhner no sabe qué puercas hacer con esos cascarones, si ponerles dinamita y retomar sus construcciones, tomando en cuenta que sus tamaños no concuerdan con la población donde se encuentran.

CMH. A Samuelito Santos se le salió la saya refundidora en la asamblea del CMH y, al más claro estilo de la Ramona, de Roosevelt y del Redondo, se la sacó con la prensa que le pela la cara.

FB. El recalcitrante dirigente de Libre dijo que se mira más la página de FB del CMH, que los medios que le vuelan maceta, y sus colectivos de gabacha blanca abuchearon a una periodista.

VEINTE. Se queja Santos que los médicos no ganan lo que deben ganar. Y quién puercas en Honduras gana lo que debe ganar. Hasta hoy le cae el veinte. En tiempos de su lideresa Xiomara nunca pensó en eso.

LADRÓN. “No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez”, dijo Milei en Madrid. No anda con papadas el libertario para pelarles la cara, en su cara, a los Z de M...