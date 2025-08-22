Estos ven la tempestad y no se arrodillan, dele que dele con el Maduro

URGE. Ya vieron, acaban de desempolvar la canción aquella de 2005 de “urge Mel”, lo que significa que ya ni ellos creen en la Ramona, que nunca cuajó ni levantó.

NORIEGA. Honduras presente -no podía faltar- en la cumbre de emergencia convocada por Maduro que, hoy sí, por fin siente pasos de animal grande y está pidiendo ayuda de rodillas para que no le pase las de Noriega.

QUEMARON. Pero, no vayan a creer que por Honduras estuvieron el “comandante”, o el tal Quique Reina, o el chucho amarillo, o el Grillo. No. Quemaron a la ex de Gerardo Torres.

ALISTEN. Que se alisten, porque la bulla es que, después del narcodictador, caerán sus amigos de estos lares, empezando por aquellos que lo han condecorado y amarrado acuerdos militares a través de su jefe del EMC y el ministro de Defensa.

MOSAD. La bulla es que ahora hasta el Mosad israelí le anda pisando los talones a Maduro por su concubinato con Irán y el envío de uranio para armas nucleares.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ROJO. El altiplano central, como le encantaba decir a Meza Recarte, se vestirá hoy de rojo-blanco-rojo con la megacita del candidato del PL con todos los aspirantes a alcaldes y a diputados.

RADAR. Pucha, como dice aquel, en tres años y medio el gobierno de Xiomara ha sido incapaz de instalar siquiera el radar y las luces de navegación de Palmerola. Allí están Octavio y la SAPP escurriendo el bulto y tirándose la pelota.

RÓTULO. Pero bien que tuvieron el valor de colocar semejante rótulo en las mangas del aeropuerto de “Xiomara cumple”. Pobre, pueblo, pobre...CA-5. Y ya vieron la carretera CA-5, la única de ver en todo el país, cada día más descuidada, sin ojos de gato ni señalización y llena de monte y basura.