Estos refundidores no hacen ni dejan hacer con la pobre ENEE

DESVIAR. Dele que dele con los shows mediáticos, para desviar la atención por el clavo de puente Bailey que tienen, por no haber rendido cuentas del manejo de los millones que recibieron en la campaña.

ABSALÓN. Ahora también aparece el tal Nasralla acusando a un periodista, a Julia Talbott y a Marlene Alvarenga de ser miembros del crimen organizado. Este orate, perturbado mental, enajenado y misógino en jefe, tiene una lengua tan solo comparada con la del Absalón bíblico.

ENEE. Avisa el Tommy que jamás de los jamases agendaría un tema que conlleve la privatización de la ENEE, y otras hierbas, como pretenden hacer creer los refundidores.

JUEGO. El problema, otra vez, son algunos diputados liberales del ala nasrallista que, para no variar, ya andan otra vez orinando fuera del huacal y siguiéndole el juego a Libre.

BOTELLA. La mitad del salario le van a deducir al diputado refundidor que le lanzó la botella a la directiva del Congreso. Por poquito y se apea a unos liberales.

MIAMI. Adivinen cómo se cerró la nueva alianza entre Nasralla, su esposa y Libre, en noviembre pasado. Se concretó en Miami, en una misa de cuerpo presente, con el farsante de Quique Reina.D-19. Nasralla y su esposa Iroshka le salieron con la casaca a sus seguidores del D-19, que la reunión se dio porque Quique Reina se iba a venir para el Partido Liberal. Cómo no, chon...

RASTRAS. Hombre, qué terrible ese accidente de policías en la CA-5, con saldo de siete muertos. Si no es una cosa, es otra. Más tragedias provocadas por rastras endemoniadas. ¿Y el IHTT? ¿Y la DNVT?

PATUCA. El desmadre de la ENEE se parece al puente de los ocho millones, allá en Patuca, que inauguró Xiomara y que ya se destartaló. Oponerse al rescate de la ENEE es como si se opusieran a la reconstrucción de ese puente.

ÚNICO. Los refundidores no hacen ni dejan hacer, en cuatro años lo único que hicieron fue triplicar la planilla de la ENEE, se inventaron un PNRP que fue un rotundo fracaso y Xiomara solo se dedicó a inaugurar plantas térmicas, a las cuales, la ENEE les tiene que suministrar el diésel y pagar costos fijos.

ESCUELA. La loca del pueblo habla de un penoso incidente que se dio en una pomposa escuela bilingüe de la capital, donde, en la ceremonia de graduación, hallaron a una guapa fémina dormida en un pasillo del centro escolar, supuestamente en estado de ebriedad y, tal y como Dios la mandó a este mundo cruel.