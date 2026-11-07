"Esto no es juego": Tommy advierte mano dura contra la maras desde cárcel de máxima seguridad de Támara

JUEGO. “Esto no es juego, esto no es show, vamos a luchar hasta que Honduras recupere la paz”, el mensaje del Tommy como parte del recorrido que realizó ayer por el módulo de máxima seguridad de Támara, donde ya están confinados los primeros terroristas, debidamente rapados, uniformados y sin ningún contacto con el exterior.

INJUPEMP. Que nadie se aflija ni se afloje, le mandan a decir desde el Injupemp a los jubilados, porque el dinero de sus pensiones está garantizado hoy, mañana y siempre.

SENADO. Al final no le aceptaron la renuncia y se lo reventaron, porque, si se la aceptaban, pasaba liso al Senado de manera vitalicia y con la coraza de la impunidad parlamentaria.

CHACHAS. Ahora no solo se lo tronaron, sino, que le dictaron orden de captura y ayer mismo le pusieron las chachas.

CANTALETA. ¿Por qué será que nadie en América y en Europa dice nada, por la destitución de un presidente, como ocurrió aquí en 2009? Algunos bárbaros, inclusive, 17 años después, siguen con su cantaleta del tal “golpe de estado”.

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OBISPO. Lo mismito ya había pasado allí, en Paraguay, cuando se tronaron al obispo garañón, Fernando Lugo, y también en Brasil, Ecuador y, no digamos, en Perú, donde cambian presidentes como cambiarse de calzoncillo.

PERRO. Pero, como dicen que al perro más flaco se le pegan las pulgas, se acuerdan de lo que le pasó a la pobre Honduras por haber sacado a un presidente que había violado todas las leyes habidas y por haber.

OEA. Y, cómo no, si en la OEA estaba el orate y desquiciado de José Miguel Insulsa, recalcitrante militante del fracasado Partido Comunista chileno y acólito del “mesías” Hugo Chávez.

LEPRA. La pobre Honduras fue declarada paria internacional, todo el mundo le tiró la puerta en la cara, y nadie recibía a sus autoridades. Era como un enfermo con lepra.

VÍCTIMA. Entre tanto, el destituido y violador en jefe de la Constitución, de la Ley Electoral y de todas las disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, del Tribunal Supremo Electoral, de las Fuerzas Armadas, en fin, se pavoneaba como la gran “víctima” por todo el continente. Pobre, pueblo, pobre...

COPÁN. Ya se aproxima el 4 de diciembre, día es que por fin se inaugurará la ruta aérea entre SPS y el aeródromo de Río Amarillo, en Copán, lo cual, sin duda alguna, desarrollará el turismo en la zona occidental. Pregúntenle a Libre qué hizo con ese proyecto.